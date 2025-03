Starfield z bardzo dużą aktualizacją. Wreszcie dostaniemy DLSS, a do tego mnóstwo innych poprawek i zmian

Gry Bethesdy na ogół wywołują skrajne emocje, ale zdecydowanie nie można powiedzieć, że ich premiery przechodzą bez echa. Podobnie jest w przypadku Starfielda - jednej z największych i zarazem najczęściej omawianych pozycji 2023 roku. Niezależnie jednak od tego, czy eksploracja kosmosu w retrofuturystycznym stylu przypadła nam do gustu, na pewno trudno bronić pewnych technicznych potknięć twórców, a także decyzji związanych z mechaniką.

Starfield dostało kolejną dużą aktualizację, która wprowadza wsparcie DLSS i całkiem sporo innych poprawek względem wydajność czy gameplayu.

Potrzeba wprowadzenia modów dla Starfielda była dla społeczności tak oczywista, że pewne grupy miały już przygotowywać się do tego na lata przed właściwą, i przekładaną zresztą, premierą. Mimo to, część osób otwarcie przyznaje, że przy tylu elementach wymagających poprawek nie jest to łatwe, co w połączeniu z domniemaną kiepską komunikacją z samą Bethesdą stanowi kłopotliwe połączenie. Sami deweloperzy na szczęście niespiesznie, ale dość konsekwentnie wprowadzają poprawki od siebie.

Przede wszystkim zlitowano się nad graczami i nareszcie wprowadzono wsparcie DLSS. Ale żeby nie było tak różowo, na razie aby to zrobić, musimy wejść w ustawienia i wyłączyć opcję synchronizacji pionowej. Ponadto na razie zresztą aktualizacja jest do uruchomienia na Steamie w formie wersji beta - z czasem zaś ma wejść na wszystkie platformy, na których jest dostępna sama gra. Lista usprawnień jest całkiem spora, zawierając chociażby opcja spożywania znalezionych produktów, a także między innymi:

poprawki dotyczące stabilności gry, naprawiając przy tym problemy związane z wyciekiem pamięci

usunięto sporo bugów w trakcie rozgrywki (znikający NPC, utrata jednego ze statków etc.)

można już regulować jasność HDR

naprawiono wiele problemów związanych bezpośrednio z questami

Źródło: Bethesda