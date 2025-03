Star Wars Outlaws za darmo przy zakupie wybranych kart graficznych i laptopów z układami NVIDIA GeForce RTX 4000

Do premiery Star Wars Outlaws zostało już niewiele czasu. Produkcja studia Massive Entertainment zadebiutuje 30 sierpnia bieżącego roku. Choć nie brakuje obaw dotyczących kształtu gry, to fani Gwiezdnych Wojen wiążą z nią spore nadzieje. Na ostatniej prostej przed debiutem do promocji tytułu włączyła się firma NVIDIA. Dzięki nowej akcji można zdobyć Star Wars Outlaws za darmo. Warunkiem jest oczywiście kupno karty graficznej z serii GeForce RTX 4000.

Nabywcy kart graficznych i laptopów z układami NVIDIA GeForce RTX 4000 mogą otrzymać darmowy egzemplarz gry Star Wars: Outlaws. W akcję zaangażowane są największe sklepy z elektroniką komputerową w Polsce.

Nowa gra Massive Entertainment będzie posiadała wsparcie dla Ray Tracingu oraz DLSS 3 (wraz z Ray Reconstruction). Jest to zatem dobra okazja dla NVIDII, żeby włączyć się do akcji marketingowej gry. Darmowy egzemplarz Star Wars Outlaws mogą otrzymać osoby, które zakupią karty graficzne GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4080, GeForce RTX 4070 Ti SUPER, GeForce RTX 4070 Ti, GeForce RTX 4070 SUPER oraz GeForce RTX 4070. Gra trafi też do osób, które zdecydują się nabyć notebooki z układami GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 i GeForce RTX 4070. Warto odnotować, że na liście nie ma niżej pozycjonowanych kart GeForce RTX 4060 Ti oraz GeForce RTX 4060.

Promocja już wystartowała i potrwa do 19 września bieżącego roku. W jej ramach użytkownicy otrzymają standardową wersję gry, która kosztuje 289,90 zł. Możliwy jest odbiór tylko jednego kodu na osobę. W akcję na terenie Polski zaangażowane są największe sklepy z elektroniką komputerową. Po zakupie karty lub laptopa objętego promocją, klient otrzyma mail, w którym zawarte będą instrukcje, jak przypisać grę do konta. Warto odnotować, że zarówno NVIDIA, jak i AMD regularnie dodają do swoich kart graficznych nowe gry. Dlatego dobrym pomysłem jest wstrzymanie się z zakupem sprzętu do czasu, gdy taka promocja się pojawi.

Źródło: NVIDIA