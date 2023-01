Star Wars Jedi: Survivor nie zadebiutuje w marcu. Twórcy z Respawn Entertainment potrzebują więcej czasu na ostatnie szlify

Star Wars Jedi: Survivor to najnowsza przygodowa gra akcji z elementami RPG, której akcja toczy się w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Za projekt odpowiada studio Respawn Entertainment, który wcześniej wprowadził na salony całkiem udaną grę Star Wars Jedi: Fallen Order. Nowa część, tworzona już z myślą tylko o obecnej generacji, miała zadebiutować 17 marca, a więc za około 1,5 miesiąca. Niestety na produkcję będziemy musieli poczekać nieco dłużej.

Star Wars Jedi: Survivor zadebiutuje 28 kwietnia tego roku. Tym samym zmierzy się z Dead Island 2... o ile któraś z gier znowu nie zostanie opóźniona.

Twórcy podzielili się oficjalną notatką prasową, w której potwierdzają opóźnienie premiery gry Star Wars Jedi: Survivor. Nowy termin debiutu to 28 kwietnia, co oznacza że nadchodzące Gwiezdne Wojny bezpośrednio zmierzą się z Dead Island 2, który także jest zaplanowany na ten dzień (nie będziemy jednak zaskoczeni, jeśli przykładowo kalifornijskie zombie po raz kolejny zostaną opóźnione). Przedstawiciele studia Respawn potwierdzili, że cała zawartość gry jest ukończona i obecnie skupiają się już wyłącznie na eliminacji błędów i ostatnich szlifach.

Jeśli opóźnienie ma faktycznie wpłynąć korzystnie na techniczny aspekt gry, to nie mamy osobiście nic przeciwko takiej decyzji. Zwłaszcza że ostatnie miesiące stały raczej pod znakiem wielu wpadek na rynku gier, przynajmniej jeśli chodzi o techniczne aspekty (The Callisto Protocol czy Forspoken to najlepsze przykłady). Przypominamy również, że obecnie Star Wars Jedi: Survivor jest dodawany jako gratis przy zakupie procesorów AMD Ryzen 7000, a sama gra zaoferuje również obsługę techniki AMD FSR 2.2 na premierę. Debiut gry zaplanowano z kolei na PC oraz konsolach PlayStation 5 jak również Xbox Series.

Star Wars Jedi: Survivor Now Arrives April 28th pic.twitter.com/PNtsL6kmER — EA Star Wars (@EAStarWars) January 31, 2023

Źródło: Respawn Entertainment