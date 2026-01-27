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Star Wars Genesis, świetny mod do Starfielda, z wielką aktualizacją. 40 tysięcy przepisanych linii dialogowych i masa nowości

Szymon Góraj | 27-01-2026 11:00 |

Star Wars Genesis, świetny mod do Starfielda, z wielką aktualizacją. 40 tysięcy przepisanych linii dialogowych i masa nowościWydaje się, że nawet najwięksi obrońcy Starfielda zdążyli już spuścić z tonu. Jak to zwykle bywa, Todd Howard obiecał bardzo wiele. I jakkolwiek przyzwyczajeni jesteśmy, że jego zapewnienia nierzadko nie do końca pokrywają się z rzeczywistością, tym razem rozczarowanie było znacząco większe. Po pierwszych miesiącach gra zaczęła schodzić na boczny tor, wskutek czego nawet modyfikacji nie przybywa aż tak dużo. Ale Star Wars Genesis należy do chlubnych wyjątków.

Star Wars Genesis, wielka modyfikacja do Starfielda tworząca praktycznie zupełnie nową grę, wprowadza mnóstwo nowości w ramach update'u 8.6.

Star Wars Genesis, świetny mod do Starfielda, z wielką aktualizacją. 40 tysięcy przepisanych linii dialogowych i masa nowości [1]

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Warto jednak rozważyć nabycie gry Bethesdy. I bynajmniej nie przez wzgląd na wersję 2.0, która podobno jest szykowana i podobno ma bardzo poprawić rozgrywkę. Od dłuższego bowiem czasu rozwija się Star Wars Genesis - modyfikacja, która praktycznie tworzy nową grę, i to w uniwersum Gwiezdnych Wojen. W praktyce określenie "mod" to duże uproszczenie - jako że mamy do czynienia z całym zbiorem projektów, które zostały sprawnie zebrane ze sobą i jeszcze wzbogacone przez niejakiego DeityVengy. Mamy zatem przerobione frakcje, czy lokacje ze Starfielda na Coruscant, Tatooine, Mandalore i inne planety z sagi, oryginalną, alternatywną historię, w której naczelną rolę pełnią Yuuzhan Vongowie, oryginalną muzykę, ekwipunek, frakcje (wraz z misjami dla nich) i wiele innych. Możemy brać udział w kampanii na wielką skalę, ale też równie dobrze zostać przemytnikiem na galaktycznych obrzeżach, służyć Imperium jako łowca nagród - możliwości jest bez liku, a ostatnio zostały one wzbogacone:

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Nowa aktualizacja miała wprowadzić jakieś 40 tysięcy przepisanych linii dialogowych, jak również zaimplementować rasy, droidy, miasta oraz planety. Ponadto miała pojawić się m.in. lepsza sztuczna inteligencja, fizyka rozgrywki, a nawet, uwaga, zdolność używania Mocy podczas potyczek. Fani rozpoznają legendarne statki z uniwersum, a do już i tak ogromnej liczby misji pobocznych dojdzie ich jeszcze trochę. Update 8.6 ma też między innymi skrócić czas ładowania gry, poprawić trzecioosobowe animacje, elementy skradankowe, zbalansować ekonomię, wprowadzić dynamiczny system pogodowy i ułatwić instalację całości. 

Star Wars Genesis, świetny mod do Starfielda, z wielką aktualizacją. 40 tysięcy przepisanych linii dialogowych i masa nowości [2]

Star Wars Genesis, świetny mod do Starfielda, z wielką aktualizacją. 40 tysięcy przepisanych linii dialogowych i masa nowości [3]

Star Wars Genesis, świetny mod do Starfielda, z wielką aktualizacją. 40 tysięcy przepisanych linii dialogowych i masa nowości [4]

Źródło: DSOGaming
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