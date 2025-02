STALKER 2: Heart of Chornobyl - GSC Game World wprowadziło wielką aktualizację. Ponad 1700 poprawek w każdym aspekcie gry

Po latach czekania ukraińskie studio wreszcie zdołało wypuścić kontynuację swojej najważniejszej gry. Mnóstwo problemów po drodze - w tym zupełnie niekonwencjonalne w postaci wojennej zawieruchy - spowalniały prace nad nią, a premiera naznaczona była wieloma problemami technicznymi. Ostatecznie jednak STALKER 2: Heart of Chornobyl spotkał się z pozytywnym odbiorem, ujmując zwyczajowym klimatem Zony i możliwościami. Co jasne, wiadomo było, że przed twórcami długa droga, nim cel będzie w pełni osiągnięty.

STALKER 2: Heart of Chornobyl otrzymał patch 1.2, który w sposób znaczący wpływa na każdy aspekt rozgrywki.

Po premierowej euforii, opinie na temat gry GSC Game World nieco się ochłodziły - o czym świadczą choćby ostatnie oceny na Steamie. Potwierdza to jedynie, że przed deweloperami naprawdę wiele pracy, nim pojawią się jakieś znaczące efekty. Wczoraj przedstawiono nowy, wielki update do STALKER 2: Heart of Chornobyl. Jak można wyczytać, wprowadza ponad 1700 usprawnień w każdym kluczowym elemencie gry. Od szczegółów technicznych, poprzez balans i optymalizację, aż po pewne czynniki wpływające na wątek główny i poboczne.

Z ciekawszych punktów, poprawki obejmują chociażby szeroko pojęte zachowanie NPC-ów. Od ulepszenia skradania i strzelania, poprzez ograbianie zwłok, aż po zachowanie w trakcie walki i wiele innych sytuacjach związanych czy to z pojawianiem się wrogów na mapie, czy ich animacjami w konkretnych okolicznościach. Popracowano nad balansem, między innymi obniżając szansę pojawiania się na mapach przeciwników z mocniejszą bronią na wczesnym etapie rozgrywki i uregulowano rozmiar obrażeń, jakie trzeba zadać, by powalić przyzwane pseudopsy. Gra będzie też rzadziej generowała NPC-ów w egzoszkielecie.

Zajęto się wieloma bugami, glitchami, wyciekami pamięci, czy spadkiem klatek na sekundę w trakcie walki z pewnym ważnym dla fabuły bossem. Nie powinniśmy natykać się na niespodziewany freezing podczas losowych dialogów. Szczególnie długa lista związana jest z problemami powiązanymi bezpośrednio z kampanią. Dziesiątki poprawek tyczących się reputacji w poszczególnych miastach, zachowania kluczowych NPC-ów, blokowania się wejść od wewnątrz w jednej z placówek i wiele innych. Do tego jeszcze mieli ulepszyć wybrane aspekty ekwipunku i ustawień w grze. Docelowo zatem rozgrywka powinna być znacznie bardziej znośna.

Źródło: Steam