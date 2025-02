Sony Alpha 6700 - premiera nowego aparatu bezlusterkowego zdolnego do nagrywania filmów w rozdzielczości 4K w 120 kl/s

Sony wprowadziło na rynek nowy aparat bezlusterkowy, który ma zapewnić zdjęcia i filmy wysokiej jakości. Model Alpha 6700 ma również łączyć w sobie możliwości fotografii i wideo z pełnoklatkowych serii Alpha wraz z mniejszymi kompaktowymi obudowami. Producent chwali się, że jest to najbardziej zaawansowany aparat z matrycą APS-C, jaki dotąd stworzył. Zerknijmy zatem, co ma do zaoferowania nowy bezlusterkowiec od japońskiej marki.

Sony Alpha 6700 to nowy bezlusterkowiec z matrycą APS-C wzbogacony o technologie z aparatów pełnoklatkowych. Aparat ponadto jest zdolny do nagrywania filmów w rozdzielczości 4K w płynności aż 120 kl/s.

Sony Alpha 6700 został wyposażony w matrycę CMOS Exmor R w formacie APS-C (23,6 mm x 15,7 mm) o rozdzielczości 26 Mpx. Jak na tę markę przystało, również tutaj znajdziemy dobrze znaną i lubianą optyczną 5-osiową stabilizacje matrycy. Producent dołożył starań, aby najnowszy bezlusterkowiec był w stanie nagrywać filmy w rozdzielczości 4K (3840 x 2160) przy płynności nawet 120 kl/s i dużej głębi bitowej 10-bit (4:2:2). Japońska marka dodatkowo zastosowała w tym modelu technologie z serii kamer: Sony Cinema Line. Mowa tutaj o profilu S-Cinetone, który ma zapewnić wyrafinowany obraz filmowy, który nie wymaga korekcji kolorów.

Specyfikacja Sony Alpha 6700 Typ aparatu Bezlusterkowiec Typ wizjera Elektroniczny (matryca XGA OLED) Korekcja wady wzroku Tak (-4,0 - +3,0) Wbudowana lampa błyskowa Nie Dotykowy ekran LCD Tak (3-calowa matryca TFT) Kąty obrotu ekranu Kąt otwarcia: ok. 176°, kąt obrotu: ok. 270° Typ mocowania obiektywów Sony typ E Typ migawki Mechaniczna i elektroniczna Szybkość migawki mechanicznej 1/4000 s - 30 s Szybkość migawki elektronicznej 1/8000 s - 30 s Szybkość migawki w filmach 1/8000 s - 1 s Typ matrycy APS-C Sensor CMOS Exmor R Rozdzielczość matrycy 26 Mpx Stabilizacja obrazu w matrycy Tak (optyczna 5-osiowa) Zakres ISO 100 - 32 000 (możliwość rozszerzenia: 50 - 102 400) Punkty autofokusa w zdjęciach 759 punktów z detekcją fazy Punkty autofokusa w filmach 495 punktów z detekcją fazy Maksymalna rozdzielczość zdjęcia 6192 x 4128 (26 Mpx) Maksymalna rozdzielczość filmu 3840 x 2160 (4:2:2, 10-bit) Maksymalna płynność nagrywanego obrazu 120 kl/s Obsługiwane formaty nagranego wideo XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 Obsługiwane formaty nagranego dźwięku LPCM 2 kanały (48 kHz 16 bit), LPCM 2 kanały 48 kHz 24 bit), LPCM 4 kanały (48 kHz 24 bit) Obsługiwane formaty zdjęć JPEG (DCF 2.0, Exif w wersji 2.32, zgodny z MPF Baseline), HEIF (zgodny z MPEG-A MIAF), RAW (zgodny z formatem Sony ARW 4.0)

Producent dodatkowo wprowadził również zaawansowanym mechanizmem przetwarzania obrazu BIONZ XR, który ma pozwolić na robienie zdjęć ze względnie wysokim ISO, bez nadmiernych szumów w obrazie. Procesor aparatu korzysta również z dobrodziejstw AI, umożliwiając użytkownikowi inteligentne tryby autofokusa. Między innymi możliwość wykrywania: roślin, ludzi, zwierząt, ptaków, owadów, samochód i samolotów. Nadto funkcja Auto-Framingiv, która została oparta na sztucznej inteligencji, potrafi płynnie śledzi obiekty, eliminując potrzebę ręcznego przestawiania aparatu. Wszystko to w połączeniu z kompaktową konstrukcją daje nam sprzęt przeznaczony dla wszelkiego rodzaju vlogerów, influencerów i szeroko pojętych profesjonalistów, którzy nie chcą nosić ze sobą dużych kamer.

Według japońskiej marki nowy bezlusterkowiec ma wytrzymywać na baterii 95 minut nagrywania, wykorzystując wizjer elektroniczny lub 100 minut przy wykorzystaniu ekranu LCD. Natomiast jeżeli chodzi o zdjęcia, to robiąc je w tradycyjny sposób, wykonamy ich 550 sztuk, a wykorzystując obrotowy dotykowy ekran o 20 sztuk więcej. Dodatkowo Sony wyposażyło Alpha 6700 w port USB 3.2 typu C zgodny ze standardem PD (Power Delivery), co może oznaczać szybkie ładowanie aparatu. Nowy model jest już dostępny w sprzedaży i w wersji za sam korpus (body) został wyceniony w Polsce na 7899 zł brutto.

Źródło: Sony