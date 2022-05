Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 i Snapdragon 7 Gen 1: lista smartfonów, w których zostaną wykorzystane najnowsze procesory

W ubiegłym tygodniu amerykańskie przedsiębiorstwo odpowiedzialne za serie popularnych procesorów dla smartfonów zaprezentowało dwie nowe jednostki obliczeniowe. Pierwsza to Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, czyli model będący usprawnioną wersją bazowego SoC – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Producent skupił się tu przede wszystkim na poprawie zarządzania energią, wzroście wydajności oraz zmniejszeniu emisji ciepła. Procesor jest oczywiście przeznaczony do pracy ze sztandarowymi smartfonami popularnych producentów. Qualcomm zaprezentował także chip, który dedykowany jest modelom z wyższej, średniej półki cenowej. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, który mimo niższej pozycji w portfolio producenta, zapowiada się na niezwykle sprawną w swojej kategorii jednostkę. Szczegóły układów omówiliśmy w materiałach, do których linki znajdziecie poniżej. Teraz skupimy się na smartfonach, w których zostaną one wykorzystane.

Jakie smartfony będą korzystać z najnowszych układów mobilnych Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 oraz Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1? Oto lista pierwszych modeli.

Na pierwszy ogień bierzemy modele, w których pojawi się sztandarowy chipset Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Jednostka opracowana w procesie technologicznym TSMC z wydajnymi rdzeniami Cortex- X2 (3,2 GHz), trafi do nadchodzącego smartfona Xiaomi 12 Ultra. Rzeczony model, przygotowywany przy współpracy z marką Leica, rozszerzy portfolio produktowe firmy już lipcu tego roku. Z flagowego Snapdragona skorzystają także OnePlus 10 Ultra (niepotwierdzone), Motorola Frontier, a także nadchodzący sprzęt marki realme. Najprawdopodobniej chodzi o GT 2 Master Explorer Edition. Listę dopełnia gamingowy ASUS ROG Phone 6. Być może Snapdragon 8 Plus Gen 1 zagości także u innych producentów.

Co ze średniopółkowym Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1? Na ten moment możemy być pewni jedynie tego, że chip pojawi się w jednym ze smartfonów serii OPPO Reno8. W późniejszym czasie procesor z pewnością zostanie wykorzystany przez Xiaomi oraz Honor. Niektórzy uważają, że Snapdragon 7 Gen 1 pojawi się w smartfonach Samsung Galaxy A74 oraz Galaxy S22 FE. Teraz pozostaje nam już tylko czekać na możliwość przetestowania układów w ramach recenzowanego sprzętu. Z pewnością będzie to wspomniany wcześniej wariant OPPO Reno8.

