Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 - nowy procesor dla smartfonów z wyższego segmentu już bez żadnych tajemnic

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 to flagowa jednostka amerykańskiego producenta na ten rok, jednak trzeba przyznać, że dość szybko doczekała się ona ulepszonego wariantu. Zadebiutował właśnie Snapdragon 8 Gen 1+, który nie tylko ma być zauważalnie szybszy, ale przede wszystkim bardziej energooszczędny. To jednak nie koniec nowości od Qualcomma. Firma zapowiedziała także długo wyczekiwany, nowy SoC dla urządzeń ze średniej lub wyższej półki, który zastąpi popularnego Snapdragona 778G. Przed Wami Snapdragon 7 Gen 1 wykonany przy użyciu procesu technologicznego 4 nm, który na papierze oferuje coś więcej niż tylko skok wydajnościowy. Jego debiut powinien odbyć już niebawem.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 powinien z powodzeniem zastąpić popularnego Snapdragona 778G. Oczekuje się, że chip w pierwszej kolejności trafi do smartfona OPPO Reno8 Pro.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 to jednostka wykonana w litografii 4 nm wyróżniająca się przede wszystkim dedykowanym silnikiem AI, obsługą aparatu do 200 MP i systemem ochronnym Android Ready SE. Na pokładzie znalazł się główny rdzeń Cortex-A710 pracujący z zegarem 2,4 GHz, trzy rdzenie Cortex-A710 @ 2,36 GHz i cztery energooszczędne rdzenie Cortex-A510 z @ 1,8 GHz. Za wyświetlanie grafiki odpowiada układ Adreno 662. Jak deklaruje producent, w zastosowaniach bazujących na GPU nowy Snapdragon będzie o 20% szybszy do modelu SD778G. Co więcej, zadania związane z AI mają zostać wykonane 30% szybciej.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 może obsłużyć do 16 GB pamięci RAM LPDDR5. Chip ten wyposażony został również w modem Snapdragon X62 5G, a także WiFi 6E czy Bluetooth 5.3 z Snapdragon Sound i obsługą aptX. Na uwagę zasługuje także Adreno Frame Motion Engine podwajają liczbę klatek na sekundę w grach przy zachowaniu takiego samego zużycia energii jak Snapdragon 778G. Omawiany procesor już za kilka tygodni ma trafić do szerokiego grona producentów. Oczekuje się, że OPPO Reno8 Pro będzie pierwszym smartfonem z nowym Snapdragonem 7 Gen 1. Jego premiera ma się odbyć już 23 maja.

