Smartfony 2021: przedstawiamy pięć subiektywnie najlepszych urządzeń mobilnych minionego roku

Końcówka roku, podobnie jak pierwsze dni nowego roku, to idealny czas na wszelkiej maści podsumowania. Również te dotyczące elektroniki użytkowej. Dlatego też przygotowałem dla Was krótkie zestawienie pięciu smartfonów z 2021 roku, które uważam za relatywnie najbardziej wartościowe. Każdy zawarty w materiale model wyróżnia się na tle innych urządzeń z 2021 roku i co ważne – na uznanie zasłużyły zarówno smartfony wycenione stosunkowo wysoko, jak i średniopółkowe sprzęty. Nie będzie to więc podsumowanie z wylistowaniem flagowców, lecz subiektywne TOP 5 stanowiące wskazówkę dla osób szukających interesującego telefonu z 2021 roku. Zapraszam więc na przegląd, w którym znajdziecie marki Samsung, realme, Apple oraz Redmi.

Zacznijmy od modelu realme GT, który, choć topowy w portfolio producenta, jest w zasadzie modelem z wyższej średniej półki cenowej. Sprzęt wyceniono na 2499 zł, co może wydawać się przesadą, ale weźmy pod uwagę, że otrzymujemy tutaj sztandarowy układ Qualcomm Snapdragon 888, szybką pamięć UFS 3.1 i ładowanie SuperDart 65 W, które pozwoli naładować smartfon w zaledwie 35 minut. Dodajmy do tego płynność zapewnianą przez odświeżanie 120 Hz oraz ekran z bardzo dobrym odwzorowaniem palety barw sRGB i mamy kompletny sprzęt o rozsądnej wycenie. Kolejny smartfon, który będę wspominał niezwykle ciepło to Redmi Note 10 Pro ze stajni Xiaomi. Kosztujący 1299 zł (w chwili debiutu) sprzęt oferował relatywnie wysoką wydajność, świetne wykonanie oraz bardzo dobre głośniki stereo. Atrakcyjny wizualnie model z 6,67-calowym panelem AMOLED zaskakiwał ponadto solidną, rozbudowaną konfiguracją aparatu (108 + 8 + 5 + 2 MP).

Następne dwie perełki należą do południowokoreańskiego producenta. Zacznijmy od tańszej propozycji, modelu Samsung Galaxy A52 5G. Kosztujący „na start” 1899 zł smartfon świetnie leży w dłoni, a obudowa nie brudzi się i nie palcuje. Znajdziemy tu zarówno NFC do płatności zbliżeniowych, przyzwoite głośniki stereo jak i aparat generujący satysfakcjonujące fotografie. Nie bez znaczenia jest też czytelny ekran Super AMOLED z odświeżaniem 120 Hz. Czasy, w których smartfony ze składanymi ekranami były koszmarnie drogie, powoli mijają, a Samsung Galaxy Z Flip3 5G jest tego dobrym przykładem. Urządzenie wykorzystujące konstrukcję „z klapką” kosztuje zaledwie 4799 zł, co nie jest wysoką kwotą jak na tę kategorię. W swoistym bonusie otrzymujemy wodoodporność określoną normą IPX8, świetne spasowanie, szczegółowy ekran i niepowtarzane wrażenia z użytkowania.

W zestawieniu nie mogło zabraknąć modelu Apple iPhone 13, a w zasadzie serii iPhone 13. Nie, tegoroczne modele nie są innowacyjne ani nie wprowadzają potrzebnego marce powiewu świeżości. Dlaczego więc znalazły się w materiale polecającym? Każdy ze sprzętów stanowi bowiem udoskonalenie poprzednika. Wybierając jedną z „trzynastek,” otrzymujemy kompletny, wydajny sprzęt z bardzo dobrym wsparciem producenta. To również jedyny wybór dla osób, które chcą uciec od Androida. System iOS jest jedyną prawdziwą alternatywą. To inna koncepcja użytkowania. Nie gorsza, nie lepsza, zwyczajnie odmienna. Lepiej prezentuje się za to wykonanie aplikacji dla rzeczonej platformy. Android musi w tej materii nieco nadgonić.

Źródło: PurePC