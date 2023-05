Sentinel - zespół deweloperów pracujących przy Call of Duty i Halo z nowym projektem. FPS na silniku Unreal Engine 5 w drodze

Na horyzoncie pojawiła się nowa ekipa odpowiadająca za gry z takich uniwersów, jak Halo czy Call of Duty. Już przez wzgląd na obecność tych weteranów gatunku warto się przyjrzeć ich najbliższym planom. Zgodnie z wstępnymi informacjami, ich pierwsze przedsięwzięcie opierało się będzie na Unreal Engine 5. Przeważnie dostajemy próbki tego typu gier na dalszym etapie produkcji, jednak w tym przypadku najwyraźniej uznano, że im wcześniej, tym lepiej.

Sentinel to nowa strzelanka od studia skupiającego weteranów branży, w której trafiamy do świata, gdzie ludzkość znajduje się na krawędzi zagłady.

Wspomniana relatywnie szybka prezentacja może zastanawiać, jako że w istocie ukazuje bardzo wczesną wersję rozgrywki. Choć to, co widzimy, ma pewien potencjał, całość wygląda jak fragmenty podkradniętej naprędce wersji alfa prosto ze studia. Czuć zatem klimat przywodzący na myśl kosmiczne shootery spod znaku Halo, a lokacje mają dość ciekawy klimat, co rusz można dostrzec pewne techniczne defekty, na czele z niestabilnymi klatkami na sekundę. Zdecydowanie daleko temu do finalnego produktu, jakiego można oczekiwać.

Jak wynika z opisu zamieszczonego przez deweloperów Pathless Productions, Sentinel opowie o wizji nieokreślonej przyszłości, gdy ludzkość została zdziesiątkowana i wygnana przez wroga określanego jako Koalicję, który zniszczył naszą planetę. Po stuleciach zbierania sił przychodzi czas na powrót na stare śmieci. Co może szczególnie ciekawić, tytuł ma skupiać się w dużej mierze na kooperacji w sandboksowym świecie. Rzecz jasna nie wiadomo na razie, jak rzeczony koncept prezentować się będzie w praktyce, więc pozostaje nam czekać na kolejne doniesienia.

Źródło: DSOGaming