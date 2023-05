Metal Gear Solid 3 Remake ma zostać zapowiedziany już w tym tygodniu. Są też nowe informacje dotyczące wyłączności dla PS5

Wielu graczy niemal straciło już nadzieję na nową odsłonę w uniwersum Metal Gear, jednak wygląda na to, że takowa rzeczywiście powstaje. Co więcej - ma zostać ogłoszona już podczas najbliższego PlayStation Showcase, które odbędzie się 24 maja. Donosi o tym sam Tom Henderson, insider znany w wielu sprawdzonych branżowych wycieków. Jakby tego było mało, Henderson dementuje też plotki, jakoby gra przygotowywana była jedynie na PS5.

Według Toma Hendersona Metal Gear Solid 3 Remake zostanie zapowiedziany już za dwa dni podczas eventu PlayStation Showcase, kiedy to opublikowany zostanie także pierwszy trailer gry. Istotną informacją jest również to, że gra ma pojawić się nie tylko na PlayStation 5 (jak wcześniej domniemywano), ale także na Xboksie Series X/S oraz na pecetach. Jeśli chodzi zaś o datę premiery gry, to w tej kwestii wciąż polegamy jedynie na przeciekach. Te wskazują obecnie na bliżej niesprecyzowany miesiąc przyszłego roku (2024 r.).

Przypomnijmy, że Metal Gear Solid to popularna seria gier, stworzona przez samego Hideo Kojimę. Od debiutu w 1998 roku, seria zdobyła ogromną popularność dzięki swojemu innowacyjnemu podejściu do gatunku stealth i niezwykle rozbudowanej fabule. Głównym bohaterem serii jest Solid Snake, były żołnierz specjalny, który musi stawić czoła tajemniczej organizacji o nazwie Metal Gear. Seria znana jest z unikalnej mieszanki elementów akcji, skradanki, intryg politycznych i filozoficznych, tworząc wciągającą narrację, która łączy się z aktualnymi wydarzeniami i zagrożeniami współczesnego świata.

Jeśli chodzi zaś o tegoroczne PlayStation Showcase, to możemy spodziewać się także innych zapowiedzi. Mowa np. o Marvel's Spider-Man 2, którego premiera odbędzie się jesienią (nieoficjalnie mówi się o wrześniu). Spodziewamy się ponadto zobaczyć Silent Hill 2 Remake oraz Death Stranding 2. Na wydarzeniu pojawią się również zupełnie nowe projekty od takich producentów jak Sucker Punch Productions czy Bend Studio. Przypomnijmy, że event odbędzie się już 24 maja (środa) o godzinie 22:00 czasu polskiego.

Źródło: WCCFTech