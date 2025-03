Samsung już wkrótce zaprezentuje pierwsze kości GDDR7 o szybkości 42.5 Gbps i gęstości 24 Gb

Samsung jako pierwsza firma ogłosiła ukończenie prac nad pamięcią GDDR7, przygotowaną z myślą m.in. o nowych generacjach kart graficznych. Koreańska firma najwcześniej także rozpoczęła proces walidacji oraz masowej produkcji, dzięki czemu to właśnie te kostki trafią do desktopowych kart NVIDIA GeForce RTX 5000. Samsung nie poprzestał jednak na pierwotnej specyfikacji i stale pracował nad wprowadzeniem jeszcze szybszych modułów. Wygląda na to, że się udało - względem październikowych ogłoszeń firmie udało się jeszcze bardziej podkręcić specyfikację GDDR7.

Samsung opracował pamięci GDDR7 o szybkości 42.5 Gbps i gęstości 24 Gb. Producentowi najwyraźniej udało się jeszcze bardziej podkręcić parametry względem październikowego ogłoszenia.

Jeszcze w październiku Samsung ogłaszał, że w 2025 roku będzie w stanie wprowadzić na rynek pamięć GDDR7 o szybkości 40 Gbps. Już to byłoby znaczącą poprawą względem obecnych kości, które mogą pracować z szybkością do 32 Gbps. Tymczasem już teraz wiemy, że producentowi udało się podbić szybkość do 42.5 Gbps. Oprócz wyższego taktowania, nowsza generacja GDDR7 zaoferuje gęstość 24 Gb zamiast standardowych 16 Gb. To z kolei umożliwi wprowadzenie na rynek kości o pojemności 3 GB zamiast 2 GB, wprowadzając bardziej niestandardowe (jak na standardy rynku dGPU) wartości dla VRAM-u.

Pamięć GDDR7 42.5 Gbps zostały wykonane w procesie technologicznym 10 nm piątej generacji. Cechą charakterystyczną litografii jest wyższe o 50% zagęszczenie komórek, przy zachowaniu takich samych rozmiarów stosu. Nowe kostki GDDR7 będą zaprezentowane podczas konferencji ISSCC 2025 (International Solid-State Circuits Conference) w San Francisco (luty 2025). Obecnie nie wiemy niestety kiedy i czy w ogóle takie kostki trafią na rynek. Możliwe, że kolejna generacja kart graficznych (po tej, która zadebiutuje w 2025 roku) wykorzysta takie rozwiązanie, jednak na razie to jest to tylko gdybanie. Na pewno jednak dobrze wiedzieć, że rozwój GDDR7 idzie w bardzo szybkim tempie.

