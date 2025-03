Samsung i SK hynix kończą z produkcją pamięci DDR3. Standard ten musi ustąpić miejsca nowszym rozwiązaniom

Na rynku pamięci DRAM królują obecnie standardy DDR4 i DDR5. Starsze rozwiązania są wykorzystywane jedynie przez ograniczoną grupę użytkowników. Używają ich też ciągle niektóre firmy. Cykl życia każdej technologii dobiega jednak ostatecznie końca. Tak będzie już wkrótce w przypadku DDR3. Według najnowszych doniesień, Samsung i SK hynix planują niebawem wygasić linie produkcyjne dla tego typu pamięci oraz zakończyć jej dostawy.

Standard DDR3 będzie powoli znikał z rynku. Firmy Samsung i SK hynix zakończą dostawy tego typu pamięci w drugiej połowie bieżącego roku. Linie zostaną zmodernizowane pod kątem produkcji nowszych rozwiązań.

Standard DDR3 zadebiutował na rynku w 2007 roku, mowa tutaj zatem o naprawdę wiekowym rozwiązaniu. Obecnie jest on już stosunkowo rzadko spotykany w konsumenckich komputerach, ponieważ został wyparty przez nowsze pamięci. Wciąż jednak wykorzystuje się go w niektórych osadzonych rozwiązaniach sprzętowych (segment embedded), w tym na przykład w routerach internetowych. Decyzja o zakończeniu produkcji tego typu pamięci przez Samsunga i SK hynix nie powinna jednak dziwić. Zwolnią się dzięki temu linie produkcyjne, które po odpowiedniej modernizacji będą mogły one zostać wykorzystane do wytwarzania znacznie popularniejszej obecnie pamięci DDR5 lub nawet HBM3.

Oczywiście pamięć DDR3 będzie dostępna na rynku jeszcze przez dłuższy czas. Samsung i SK hynix planują zakończyć dostawy dopiero w drugiej połowie bieżącego roku. Dodatkowo, rozwiązania tego typu wciąż będą dostarczane przez firmy Micron i Nanya. Oczywiście zakończenie produkcji przez dwa duże przedsiębiorstwa koreańskie oznacza w praktyce mniejszą podaż, która może doprowadzić do wzrostów cen. Biorąc jednak pod uwagę stosunkowo niewielki popyt, nie należy spodziewać się, że będą one drastyczne. Takowych należy spodziewać się dopiero przy samym końcu cyklu życia tego standardu, gdy produkcję zakończą wszystkie podmioty, a zapasy spadną do minimalnego poziomu.

