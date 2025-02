Samsung Galaxy S25 Ultra - wiemy wszystko o baterii smartfona. Gigant nie zamierza rywalizować z chińskimi producentami

W lutym 2020 roku na rynku zadebiutował smartfon Samsung Galaxy S20 Ultra. Wspominam o nim nieprzypadkowo - to właśnie w tym urządzeniu południokoreański producent po raz pierwszy zastosował baterię 5000 mAh z technologią szybkiego ładowania 45 W. Mogłoby się wydawać, że przez te wszystkie lata Samsung w końcu wdroży inne ogniwa w swoich topowych modelach Galaxy S, ale jak się okazuje, gigant ani myśli o jakichś ulepszeniach w tym aspekcie.

Przyszłoroczny Samsung Galaxy S25 Ultra może zaskoczyć nas ciekawym designem oraz nowym zestawem aparatów fotograficznych, ale na pewno nie baterią. Akumulator ma mieć pojemność 5000 mAh i powinien obsługiwać ładowanie 45 W.

Bateria 5000 mAh z obsługą ładowania 45 W kojarzy nam się zatem z topowymi smartfonami Samsunga już od dawna i niestety nic nie wskazuje, by miało się to zmienić. Jak donosi niezawodny @UniverseIce, nadchodzący Samsung Galaxy S25 Ultra, który zadebiutuje zapewne na początku 2025 roku, również otrzyma akumulator 5000 mAh z obsługą tej samej technologii ładowania. To dosyć rozczarowujące, zwłaszcza że chińscy producenci stosują w swoich flagowcach jeszcze bardziej pojemne ogniwa, które można naładować do pełna nawet w ciągu nawet kilkunastu minut.

The Galaxy S25 Ultra still has 5000mAh+45w, what do you think? — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 25, 2024

Z drugiej jednak strony, o ile tylko chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 nie okaże się znacznie bardziej prądożerny od poprzednika, raczej i tak można być spokojnym o wystarczająco długi czas pracy. Pocieszeniem mogą być też inne usprawnienia w nadchodzącym Galaxy S25 Ultra. Sporo mówi się o zupełnie nowym designie, a także o przebudowanym zestawie aparatów. Oczekuje się, że pierwsze wiarygodne rendery tego smartfona pojawią się już w najbliższych tygodniach. Dopiero wtedy przekonamy się o licznych zmianach względem poprzedników.

Źródło: Sammobile, @UniverseIce