Porównanie jakości aparatów w smartfonach Samsung Galaxy S25 Ultra i Galaxy S24 Ultra. Sprawdź, który robi lepsze zdjęcia i filmy

Nie ma co ukrywać, że Samsung Galaxy S25 Ultra, to bardzo drogi smartfon, ale sama cena mogłaby być jeszcze usprawiedliwiona wieloma konkretnymi ulepszeniami w stosunku do poprzednika. Tymczasem największym problemem tego modelu jest relacja ceny, do możliwości. I tutaj ktoś mógłby powiedzieć: ale jak to? Przecież Galaxy S25 Ultra jest jednym z najbardziej funkcjonalnych i najszybszych smartfonów na tej planecie! Więc ja na to odpowiem: no i co z tego? Galaxy S25 Ultra w wersji z podstawową pamięcią kosztuje 6399 zł, a zeszłorocznego Galaxy S24 Ultra znalazłem w znanym sklepie za 3990 zł. Pod względem szybkości obydwa modele są w moim odczuciu porównywalne, aparat ultraszerokokątny o wyższej rozdzielczości cieszy, ale i tak większość ludzi będzie fotografowała nim w 12 Mpx, a jeśli chodzi o piórko S Pen S25 Ultra jest nawet gorszy od poprzednika, bo nie ma ono Bluetooth, więc odpada zdalna obsługa gestów. I gdzie tu jest sens zakupu?

Autor: Tomasz Duda

Samsung Galaxy S25 Ultra to dla mnie kuriozum. Bez dwóch zdań znakomity smartfon i niewątpliwie groźny konkurent dla innych modeli klasy wyższej. Ma on jeszcze tę zaletę, że Samsung cieszy się bardzo dobrą reputacją i ma wielu wiernych nabywców w Polsce oraz na świecie. Ale… Gdy się wydaje na rynek następcę jakiegoś smartfonu, to warto się upewnić, że będzie on wyraźnie lepszy i nie będzie stanowił tylko lekkiego odświeżenia, z nową, wyższą ceną na etykiecie. Podkreślę jeszcze raz: S25 Ultra 6399 zł, S24 Ultra 3990 zł. To nie są “trzy stówki”, które można ewentualnie dopłacić, żeby mieć coś nowszego w kieszeni. Za Galaxy S24 Ultra zapłacisz niewiele ponad 60% ceny nowszego modelu, a dostaniesz prawie tyle samo. Z tego co widzę w Internecie, nie tylko ja zauważam tutaj poważny problem. Gdybym był entuzjastą urządzeń mobilnych Samsung i teraz chciał kupić coś z górnej półki, mając na oku klasę Galaxy S, to w ogóle bym się nie zastanawiał. S24 Ultra jest dla mnie o wiele bardziej opłacalny.

Na papierze większość aparatów w Galaxy S25 Ultra jest identyczna, jak w starszym Galaxy S24 Ultra. Jest szansa, że producent zastosował inne przetwarzanie obrazu, co mogłoby poskutkować lepszą (albo gorszą) realną jakością, ale żeby się przekonać, trzeba zrobić bezpośrednie porównanie zdjęć z obydwu smartfonów. Czy wyższa cena nowszego modelu ma przełożenie na lepsze zdjęcia? Przekonasz się w tym artykule.

Dlaczego w ogóle o tym piszę, skoro mam zamiar skupić się na porównaniu wyłącznie jakości zdjęć i filmów? Ponieważ nawet gdyby S25 Ultra wygrał w tym porównaniu, a to wcale nie jest takie pewne, to koniec końców i tak smartfon nie służy wyłącznie do robienia zdjęć (choć widząc ten zalew selfików w mediach społecznościowych, można odnieść takie wrażenie). Każdy smartfon warto oceniać jako całość, uwzględniając relację ceny do możliwości i tutaj moim zdaniem nawet lepsze aparaty mogłyby nie uratować S25 Ultra. Czy ten model będzie się dobrze sprzedawał? Cóż, zobaczymy, ale wcale bym się nie zdziwił gdyby tak było, bo w wielu osobach głęboko zakorzeniona jest chęć posiadania (nawet nie używania, lecz właśnie posiadania) najnowszego modelu. Można położyć go na stół w czasie spotkania ze znajomymi, można mu zrobić zdjęcie i wrzucić na Instagram albo jeszcze lepiej: dodać podpis do maila “wysłane z Samsung Galaxy S25 Ultra”. A za rok powtórka z rozrywki.

Samsung Galaxy S25 Ultra Samsung Galaxy S24 Ultra Platforma mobilna Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Gen 3 Procesor graficzny Adreno 830 Adreno 750 System operacyjny Android 15 z OneUI Android 14 z OneUI Pamięć RAM 12 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256 / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 256 / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 Obsługa kart SD - - Obsługa Dual SIM 2x nanoSIM + 2x eSIM 2x nanoSIM + 2x eSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 7, BT 5.4, NFC 5G, WiFi 7, BT 5.3, NFC Łączność przewodowa USB-C 3.2 USB-C 3.2 Rozmiar ekranu 6,9" AMOLED 120 Hz 6,8" AMOLED 120 Hz Rozdzielczość ekranu 3120 x 1440 px 3120 x 1440 px Kamera przednia 12 MP 12 MP Kamera tylna 200 + 50 + 50 + 10 Mpx 200 + 12 + 50 + 10 Mpx Klasa odporności IP68 IP68 Akumulator 5000 mAh 5000 mAh Ładowanie 45 W + Qi2 15 W 45 W + Qi 15 W Wymiary obudowy 162,8 x 77,6 x 8,2 mm 162,3 x 79 x 8,6 mm Waga urządzenia 218 g 232 g Cena 12+256 GB - 6399 zł 12+256 GB - od ok. 3990 zł

Galaxy S25 Ultra i S24 Ultra mają bardzo dobre aparaty. Jeśli ten aspekt jest dla Ciebie ważny, to faktycznie kupując jeden z nich, nie popełnisz dużego błędu. Czy są lepsze smartfony do zdjęć? Pewnie tak, choć wszystko zależy od indywidualnych oczekiwań. Cyferki w specyfikacji nie są najważniejsze. Natomiast jeśli miałbym streścić różnice między bohaterami niniejszego porównania, to łagodnie i dyplomatycznie napiszę, że są skromne. Obydwa mają: aparat tylny podstawowy: 200 Mpx, 24 mm, f/1.7, 1/1.3", PDAF, OIS, teleobiektyw 3x: 10 Mpx, 67 mm, f/2.4, 1/3.52", PDAF, OIS, teleobiektyw 5x: 50 Mpx, 111 mm, f/3.4, 1/2.52", PDAF, OIS, a do tego aparat przedni 12 Mpx, 26 mm, f/2.2, 1/3.2", PDAF. Obydwa nagrywają wideo z tyłu w 8K do 30 kl/s, 4K do 60 kl/s lub 120 w trybie Pro, a z przodu w 4K do 60 kl/s. Drobne różnice mogą się pojawiać tu i ówdzie, przykładowo S25 Ultra może nagrywać wideo z profilem LOG, czyli płaskimi kolorami, które można później dopasować do swoich potrzeb lepiej, niż w przypadku standardowego wideo. Jest też opcja szybkiej, automatycznej korekty kolorów w galerii zdjęć. Otwartym pozostaje pytanie, ilu typowych użytkowników będzie nagrywało wideo z profilem LOG na co dzień lub w ogóle kiedykolwiek. Bardziej widoczna zmiana tkwi w aparacie tylnym ultraszerokokątnym, który zwiększył rozdzielczość z 12 Mpx w S24 Ultra, do 50 Mpx w S25 Ultra, plus zyskał lepszą jasność f/1.9 (f/2.2 w starszym). Da się to wykorzystać, choć przypuszczam, że wiele osób będzie korzystało na co dzień z domyślnej rozdzielczości ustawionej w obydwu smartfonach, a ta jest taka sama, czyli 12 Mpx (50 Mpx w S25 Ultra można włączyć ręcznie). To tyle jeśli chodzi o te imponujące zmiany, przejdźmy zatem do konkretnych przykładów.