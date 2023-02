Samsung Galaxy S23 FE ma otrzymać szybki i lubiany procesor z poprzedniej generacji. Dzięki temu może być względnie tani

Po niedawnych doniesieniach Samsung Galaxy S23 FE urósł do miana najbardziej wyczekiwanego smartfona tego roku. Po sukcesie dotychczasowych modeli z dopiskiem FE spodziewamy się, że zainteresowanie kolejnym także będzie bardzo duże. Producent nie potwierdził jeszcze, że urządzenie powstanie, jednak pojawia się coraz więcej optymistycznych doniesień w tej sprawie. Najnowsze przecieki wskazują, że smartfon może być atrakcyjny z wielu względów.

Twitterowicz @OreXda donosi, że Samsung Galaxy S23 FE otrzyma znany i lubiany zeszłoroczny chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Jak więc widać, nadchodzący model nie będzie stricte flagowcem w momencie wydania, jednak na szczęście na brak wydajności nie będzie można narzekać. Chip o którym mowa został świetnie przyjęty nie tylko dzięki wysokim wynikom w benchmarkach (układ wypada ok. 10% lepiej od wersji bez plusa), ale także dzięki licznym poprawkom względem standardowej wersji 8 Gen 1. Nowsza wersja chipu nie ma problemów z przegrzewaniem się i jest znacznie bardziej energooszczędna.

[Exclusive]

Galaxy S23 FE will use Snapdragon 8+ Gen 1 to adjust the unit price.