Saints Row - zbliża się potężna aktualizacja. Wprowadzono między innymi nowy obszar w grze oraz usprawniony system walki

Pod koniec zeszłego miesiąca Volition zaprezentowało dość zaawansowane plany rozwoju swojego projektu na kolejne miesiące 2023 roku, nie przejmując się jego bardzo niejednoznacznym przyjęciem. Zdążyliśmy już otrzymać część z nich, w tym zestaw przedmiotów z gry Dead Island 2, która niedawno weszła na rynek. Następne tygodnie zaś przyniosą o wiele większy update - a w zasadzie pakiet tychże, które mają w znaczący sposób poszerzyć rozgrywkę.

Saints Row otrzyma w maju aktualizację wprowadzającą całą dzielnicę i dodającą kilka innych usprawnień.

Na pierwszy plan wysuwa się w takim wypadku Sunshine Springs. To całkiem spora, zupełnie nowa lokacja. I bynajmniej nie będzie to jakiś pusty dodatek, jako że deweloperzy wykonali dość cwany manewr: choć bowiem owa dzielnica zostanie wprowadzona do gry jako darmowa aktualizacja, stanowić będzie arenę zmagań dla The Heist and the Hazardous - zbliżającego się płatnego rozszerzenia. Tak czy inaczej design lokacji wygląda lepiej niż przyzwoicie, więc osoby, którym się spodobała podstawowa zawartość Saints Row, powinny być w miarę zadowolone.

Na tym update się oczywiście nie kończy. Do gry zawitać ma tryb fotograficzny, a do tego twórcy zapowiedzieli ulepszenie systemu walki. Na razie jednak nie wiemy dokładnie, w jaki sposób miałoby się to objawiać. W sierpniu z kolei dojdzie jeszcze jedna dzielnica - także za darmo. Poza tym w przeciągu tego roku łącznie pojawić się mają trzy partie płatnych dodatków. Nie zanosi się specjalnie na to, by nadchodzące rozszerzenia przekonały zbyt wielu graczy, którzy zdążyli się od gry odbić, natomiast mimo wszystko zapewniają całkiem sporo dodatkowej zawartości.

Źródło: Youtube