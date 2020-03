Epic Games wyda nowe gry twórców Max Payne i Last Guardian

Epic Games po agresywnym marketingu, kuszeniu graczy tytułami na (przynajmniej czasową) wyłączność swojej platformy cyfrowej dystrybucji i kupowaniu wybranych studiów deweloperskich (np. Psyonix, twórców Rocket League) postanowiło pójść o krok dalej. Firma Tima Sweeneya zamierza dalej się rozwijać i ogłosiła rozpoczęcie działalności wydawniczej pod nazwą Epic Games Publishing. Rozpocznie ją nie byle jak, gdyż współpracę podjęto z trzema znanymi studiami: genDESIGN (The Last Guardian), Playdead (Limbo, Inside) oraz Remedy Entertainment (Max Payne, Alan Wake i Control). Twórcy mają całkowitą kontrolę nad swoimi projektami i zachowują własność intelektualną, ale będą finansowane wyłącznie przez Epic Games Publishing (zarówno proces produkcyjny, jak i część wydawnicza). Zyski ze sprzedaży mają być z kolei dzielone pół na pół.

Brzmi to bardzo obiecująco. Niestety, o nowych grach wymienionych deweloperów wiemy na razie niewiele. Fumito Ueda, ojciec Ico, Shadow of the Colossus i The Last Guardian, najprawdopodobniej szykuje tytuł w podobnym stylu, który będzie zapewne rozwinięciem dotychczasowych pomysłów i jednocześnie, jak wynika ze słów producenta, nowym doświadczeniem. Pierwsza grafika, która została udostępniona na początku 2018 roku, sugeruje, że dostaniemy kolejną produkcję z wielkim zwierzęcym towarzyszem u boku, rodem z The Last Guardian (obrazek został podpisany przez twórcę „Piękna i Bestia 2018”). O produkcji studia Playdead nie ujawniono właściwie nic, ale po twórcach Limbo i Inside można spodziewać się nietuzinkowego i niezwykle klimatycznego dzieła. Na zachętę udostępniono pierwszy screen, a wcześniej do sieci wyciekły grafiki koncepcyjne, które możecie zobaczyć na końcu aktualności.

Większość zapewne najbardziej będzie czekać na nowości ze studia Remedy Entertainment. Finowie ujawnili, że w ramach Epic Games Publishing zajmują się obecnie dwoma wieloplatformowymi tytułami. Jeden z nich zalicza się do gry klasy AAA, która znajduje się w fazie preprodukcji. Część graczy pewnie chciałaby, żeby był nim Alan Wake 2 i nie jest to wcale taki nieprawdopodobny scenariusz, ponieważ studio Remedy odzyskało pełne prawa do marki w 2019 roku. Natomiast drugim jest tytuł w tym samym uniwersum, ale o znacznie mniejszej skali. Obie produkcje powstają na znanym z Quantum Break i Control silniku Northlight.

Firma Epic Games ujawniła, że wkrótce poznamy więcej partnerów, których gry będą wydawane pod szyldem Epic Games Publishing. Początek jest obiecujący, bo udało się jej nawiązać współpracę ze znaczącymi studiami. Przy czym warto wspomnieć na koniec, że gry wydawane przez spółkę Tima Sweeneya mają wychodzić nie tylko na komputery osobiste, choć w przypadku wersji PC na pewno będzie można mówić o wyłączności mającej na celu promocję platformy Epic Games Store. Na gry ujawnionych studiów będziemy musieli jednak jeszcze długo poczekać. Najszybciej ukaże się zapewne gra studia Playdead.

Pierwszy screen z nowej gry studia genDESIGN

Pierwszy screen z nowej gry studia Playdead

Grafika koncepcyjna z nowej gry studia Playdead

Grafika koncepcyjna z nowej gry studia Playdead

