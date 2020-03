Epic Games Store: osiem nadchodzących, ekskluzywnych gier

Sklep Epic Games zdecydowanie poradził sobie ze sporą falą niechęci ze strony internautów. Platforma tydzień w tydzień, nieustannie rozdaje kolejne darmowe tytuły, pozyskuje nowych wydawców i zapowiada kolejne produkcje ekskluzywne. Tym razem ogłoszono osiem takich produkcji, wśród których znajdzie się kilka (mamy nadzieję) ciekawych gier niezależnych, a także pierwsze fabularne rozszerzenie do gry Control studia Remedy Entertainment. Poniżej znajdziecie krótki, dystrybucyjny opis każdej z tych produkcji wraz z garścią informacji takich jak data premiery. W zestawieniu nie mogło też zabraknąć zwiastunów tak, aby możliwie przybliżyć charakter poszczególnych tytułów.

Industries of Titan

Opis: Industries of Titan to gra symulacyjna/strategiczna, która polega na budowie przemysłowego miasta na Tytanie, księżycu Saturna.

Gatunek: Strategia, symulacja

Data premiery: 14 kwietnia 2020

Diabotical

Opis: Darmowa, dynamiczna strzelanka arenowa z perspektywy pierwszoosobowej dla wielu graczy osadzona w kolorowym świecie robotów. Stwórz własnego Eggbota i dołącz do społeczności, by rozgrywać mecze w 3 różnych trybach na 9 mapach.

Gatunek: Strzelnka

Data premiery: 1 czerwca 2020

Control - The Foundation DLC

Opis: Odkryj korzenie najstarszego domu i zbadaj dziwne tajemnice nieznane nawet biuru. Drzwi fundacji są otwarte, jednak niektóre rzeczy nigdy nie powinny zostać odkryte.

Gatunek: Akcji, przygodowe

Data premiery: 26 marca 2020

Dread Nautical

Opis: Twój rejs był tak relaksujący, dopóki nie pojawiły się potwory z innego wymiaru, by zabić wszystkich. Staw im czoła, efektywnie zarządzaj swoimi zasobami i przekonaj rozproszonych ocalałych, aby przyłączyli się do Twoich starań. Urzekająco upiorna taktyczna gra turowa RPG.

Gatunek: Turowe, RPG, rogue-like

Data premiery: 29 kwietnia 2020

Samurai Shodown Reboot

Opis: Akcja będzie toczy się pod koniec XVIII wieku, po wydarzeniach z Samurai Shodown V, a przed wydarzeniami z pierwszej części. Powróci 13 klasycznych postaci, w tym Haohmaru, Earthquake i Galford, pojawi się też trzech nowych bohaterów, zaś kolejni wojownicy zostaną dodani w popremierowych dodatkach.

Gatunek: Bijatyki

Data premiery: Wiosna 2020

Totally Reliable Delivery Sevice

Opis: Zapnij prostotrzymacz i odpal silnik - czas dostarczyć przesyłkę! Razem z trójką znajomych wykonujcie zadania w otwartym świecie, nie przejmując się planowaniem i koordynacją działań. Totally Reliable Delivery Service - niezawodna gwarancja dostarczenia przesyłki!

Gatunek: Symulator, wieloosobowe

Data premiery: 1 kwietnia 2020

Saturnalia

Opis: Przygoda w stylu survival horror – jako zjednoczony zespół, odkryj odizolowaną wioskę, w której odprawiono starożytny rytuał. Jej zawiłe ścieżki będą zmieniać się za każdym razem, gdy stracisz wszystkich swoich bohaterów.

Gatunek: Horror

Data premiery: IV kwartał 2020

Sludge Life

Opis: Sludge Life to pierwszoosobowa, wandalizmocentryczna przechadzka po wyspie z otwartym światem pełnej zakręconych idiotów i atmosfery tak gęstej, że można jej posmakować. Graj jako Ghost– niedoszły tager, który pragnie zdobyć pozycję wśród grafficiarskiej elity.

Gatunek: Komedia, Pierwszoosobowe

Data premiery: Wiosna 2020

Among Trees

Opis: Among Trees to mała, barwna gra survivalowa z otwartym światem osadzona w kolorowej, tętniącej życiem dziczy. Poznaj kolorowy, tętniący życiem świat, wypełniony po brzegi fauną i florą. Od gęstych lasów do mrocznych jaskiń.

Gatunek: Survival, Ekslploracja

Data premiery: Jeszcze brak

