Reklamy dotarły na Threads. Chwilowo zobaczą je tylko wybrane osoby, ale z czasem trafią do wszystkich użytkowników

Threads to stosunkowo młody serwis społecznościowy, za którego stworzenie odpowiada firma Meta. Został on bowiem wprowadzony na rynek w lipcu, choć w krajach należących do Unii Europejskiej pojawił się dopiero w grudniu 2023 roku. Dziś platforma może się pochwalić przeszło 300 mln aktywnych użytkowników w każdym miesiącu. Aby zapewnić im spersonalizowane doświadczenie, Meta ogłosiła, że wprowadza reklamy, które są niezbędne w tym celu.

Na platformie Threads zaczynają się pojawiać reklamy. Początkowo w ramach testu, aby firma Meta mogła "rozeznać się w terenie" i tylko na wybranych rynkach, ale z czasem sytuacja ulegnie zmianie.

"Ludzie przychodzą do Mety po spersonalizowane doświadczenie, które pomoże im odkryć firmy oraz treści, które kochają - reklamy są kluczowym elementem, aby to umożliwić" - takimi słowami przedsiębiorstwo Marka Zuckerberga przedstawia dobre strony reklam, które są właśnie wprowadzane na platformie Threads. Aktualnie mowa o fazie testowej, więc omawiane treści sponsorowane pojawią się wybranym użytkownikom na konkretnych rynkach, a przy tym ilość reklamodawców też jest ograniczona. Ci ostatni mogą w łatwy sposób przenieść utworzone wcześniej kampanie reklamowe z innych platform od Mety na Threads. Z kolei konsumenci, to znaczy użytkownicy, będą mogli określić, jakie treści się im podobają, a jakie wolą ukryć .

Reklamy na Threads występują obecnie tylko w formie grafik, tak jak to widać na załączonym obrazku powyżej. Z czasem ten eksperyment prowadzony na niewielką skalę się rozrośnie i każdy będzie miał możliwość zapoznać się z reklamami podczas przeglądania "wątków". Jeżeli sami będziemy chcieli reklamować swoje produkty na tej platformie, to będziemy w stanie poniekąd ustalić, obok jakich treści organicznych może, a obok jak nie powinna pojawiać się nasza reklama (filtr asortymentu - więcej o tej opcji przeczytamy pod tym adresem).

