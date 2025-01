Platforma Threads ma się lepiej niż wcześniej. Mark Zuckerberg pochwalił się obecną liczbą aktywnych użytkowników

Wśród platform społecznościowych największą popularnością cieszy się aktualnie Facebook wraz z jego braćmi, czyli Instagramem i Threads. Ten ostatni powstał jako alternatywa dla Twittera (X), który jest obecnie zarządzany przez Elona Muska. Z początku Threads był naprawdę bardzo popularny, jednak z czasem sytuacja się zmieniła, a sporo osób zapowiadało nawet rychły upadek platformy. Tymczasem ma się ona całkiem dobrze, o czym właśnie poinformował Mark Zuckerberg.

Platforma Threads, która od samego początku miała być alternatywą dla Twittera (X), może się pochwalić sporą liczbą aktywnych użytkowników. Konkretnych informacji udzielił jej właściciel - Mark Zuckerberg.

Platforma Threads od dnia swojego debiutu cieszyła się naprawdę dużym zainteresowaniem. Świadczy o tym fakt, że zaledwie 5 dni po swojej premierze, która miała miejsce 5 lipca 2023 roku, mogła się ona pochwalić liczbą 100 mln użytkowników. Do Polski trafiła jednak dopiero w połowie grudnia tego samego roku. Z czasem sytuacja nowej usługi od Mety uległa pogorszeniu, ponieważ liczba aktywnych użytkowników znacząco spadła, a i ci, którzy na niej pozostali, nie spędzali tam zbyt wiele czasu. Okazuje się jednak, że teraz wszystko wygląda zupełnie inaczej — a przynajmniej według Marka Zuckerberga. Ogłosił on właśnie, że na Threads każdego miesiąca jest aktywnych przeszło 175 mln użytkowników.

Poprawa jest więc naprawdę znacząca, a samo Threads najwidoczniej odbiło się od dna i z każdym dniem radzi sobie coraz lepiej. Platformie daleko co prawda do Twittera (X), który według Elona Muska miał w maju 2024 roku 600 mln aktywnych użytkowników (w skali miesiąca — choć obecnie nie da się tego zweryfikować), jednak trzeba przyznać, że jako alternatywa, usługa sprawdza się naprawdę dobrze. Tym bardziej że aktualna liczba wszystkich użytkowników to ponad 190 mln, więc wskaźnik aktywności na Threads jest bardzo wysoki.

Źródło: Threads @zuck