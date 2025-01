Recenzja SteelSeries Rival 3 i SteelSeries Rival 3 Wireless - Dobre myszki dla graczy w cenie około 100 i 200 złotych

Klawiatura i myszka to nierozłączne elementy każdego komputera, które na przestrzeni ostatnich lat bardzo szybko ewoluowały. Kiedyś rządził jeden fason, dostępny był przeważnie jeden kolor, nawet nie wspominając o dodatkowych rozwiązaniach czy technologiach, którymi obecnie jesteśmy wręcz zasypywani. Dzisiaj sprawy wyglądają inaczej, bowiem rynek peryferiów bardzo mocno się rozrósł. Klawiatury i myszki występują w niezliczenie wielu wariantach, powszechne stało się podświetlenie, programowalne przyciski, modularna budowa czy działanie bezprzewodowe oparte na ultra niskich opóźnieniach. Znalezienie optymalnego urządzenia do grania albo zwyczajnej pracy stało się przez to jednak trudniejsze... I właśnie dlatego istnieje konieczność przeprowadzania recenzji, takich jak ta.

Autor: Ewelina Stój

Niemal przed czterema laty, a więc na początku 2020 roku, duńska marka SteelSeries zaprezentowała nowe urządzenia dla graczy, w tym myszkę SteelSeries Rival 3 oraz klawiatury SteelSeries Apex 3 i Apex 5. Mimo niższej ceny, niż pozostałe urządzenia tegoż producenta, miały one na celu zaoferować użytkownikom wydajność i innowacyjność znaną z innych produktów SteelSeries. I rzeczywiście - gryzoń SteelSeries Rival 3 na swoją premierę kosztował jedyne 159 złotych, zaś dziś możemy go nabyć nawet za śmieszne 110 złotych. Z kolei model bezprzewodowy (a więc z dopiskiem Wireless), to obecnie wydatek rzędu nie 239, a 180 złotych. Sprawdźmy więc, czy oba rozwiązania wciąż stanowią łakomy kąsek dla graczy wszelkiej maści.

Mysz Rival 3 to mysz z najważniejszymi funkcjami potrzebnymi graczom. Dzięki zastosowaniu wytrzymałych polimerów Rival 3 ma cechować się wyjątkową wytrzymałością, a przy tym lekką konstrukcją – waga urządzenia wynosi wszak rozsądne 77 gramy. W środku urządzenia znajduje się sensor optyczny SteelSeries TrueMove Core, stworzony we współpracy z cenionym PixArtem. Czujnik ów dedykowany jest wyłącznie modelowi Rival 3, a cechuje się maksymalnym DPI na poziomie 8500. W Rivalu 3 znajdą się również przełączniki o żywotności 60 milionów kliknięć oraz pamięć wewnętrzna, która pozwoli zachować do pięciu profili DPI.

SteelSeries Rival 3 SteelSeries Rival 3 Wireless Łączność USB 2.4 GHz / Bluetooth Czas pracy na baterii Nie dotyczy 400 godzin Sensor SteelSeries TrueMove Core SteelSeries TrueMove Air Zakres DPI 200 - 8500 100 - 18000 Przełączniki Mechaniczne SteelSeries / 60 mln kliknięć Liczba przycisków 6 Przyciski programowalne 6 Przycisk Sniper Nie Podświetlenie Tak Odświeżanie 1000 Hz Obciążniki Nie Oprogramowanie SteelSeries GG Wymiary i waga 121 x 58 x 22 mm 121 x 58 x 22 mm Waga 77 gramów 106 gramów (z bateriami) Przewód 180 cm / Gumowy oplot Nie dotyczy Cena 80 zł 180 zł

Z kolei model Rival 3 Wireless, to (jak głosi sama nazwa) rozwiązanie w pełni bezprzewodowe, mogące pracować zarówno dzięki łączności 2.4 GHz, jak i przez Bluetooth 5.0. Całość ma oferować przy tym bardzo niskie opóźnienia oraz czas pracy aż do 400 godzin (mowa oczywiście o trybie energooszczędnym). Za pracę myszki odpowiada czujnik TrueMove Air, znany także z modelu SteelSeries Rival 5 (nasz test). Bezprzewodowiec, identycznie jak model przewodowy, gwarantować ma nadzwyczaj trwałe materiały wykorzustujące wysokiej klasy polimery. Model Wireless nieco inaczej się też prezentuje. Jego wymiary są co prawde identyczne z tym, co oferuje Rival 3 z "ogonkiem", ale podświetlenie przewidziano tu wyłącznie na scrollu.