Nowy gracz na rynku przystawek TV – realme Smart TV Stick 4K z obsługą głosową od dziś w polskich sklepach

Jeśli chodzi o przystawki pod TV w formie sticka, to na naszym rynku zdaje się rządzić Xiaomi, a zaraz za nim Amazon. Okazuje się jednak, że do głosu w tej materii chce dojść także realme. Mianowicie od dziś, w cenie 279 zł możemy nabyć realme Smart TV Stick 4K, a więc pendrajwo-podobny "patyk" zmieniający m.in. starsze telewizory w Smart TV pełną gębą. realme Smart TV Stick 4K pracuje na procesorze złożonym z czterech rdzeni ARM Cortex-A35 wspieranym przez 2 GB pamięci RAM. Na aplikacje producent udostępnia nam z kolei 8 GB. Całość zasilana jest z wykorzystaniem portu microUSB, znajdującego się z boku urządzenia.

realme Smart TV Stick 4K nie jest tak naprawdę zupełnie nowym graczem. No, chyba że chodzi tylko o Polskę. Wersję globalną możemy kupić bowiem już od jakiegoś czasu u naszych azjatyckich przyjaciół na Aliexpress. Zanim popędzimy jednak do sklepu (czy to wirtualnego, czy stacjonarnego) sprawdźmy jeszcze dokładnie, co oferuje nam urządzenie. Jest to przede wszystkim, jak wskazuje sama nazwa, sprzęt obsługujący rozdzielczość 4K, ale także standard HDR10+. Znajdziemy ponadto obsługę Google TV+, Asystenta Google oraz sterowanie pilotem.

Wspomniany, działający na Bluetooth pilot posiada dedykowane przyciski, pozwalające szybko uruchomić wybrane usługi streamingowe, takie jak Netflix, Amazon Prime Video, YouTube czy YouTube Music, a wbudowany mikrofon pozwoli nam na komfortową obsługę asystenta głosowego. Kończąc powoli niniejszego newsa, warto jeszcze nadmienić, że Stick 4K pracuje przy użyciu portu HDMI 2.1. Wbudowano w niego także usługę Chromecast do przesyłania treści np. ze smartfona bezpośrednio na ekran telewizora.

Źródło: realme