Ratchet & Clank: Rift Apart - implementacja DirectStorage może zmniejszać wydajność na kartach graficznych NVIDII

PC-towa wersja gry Ratchet & Clank: Rift Apart nie jest pozbawiona problemów. Wielu graczy doświadcza podczas rozgrywki crashów. Problem ten był szczególnie widoczny w przypadku posiadaczy kart AMD, którzy chcieli korzystać z Ray Tracingu. Choć został on już rozwiązany, to odkryto inną ciekawą zależność. Okazuje się, że zastosowana w grze implementacja technologii DirectStorage może powodować niższą wydajność tytułu na kartach graficznych NVIDII.

DirectStorage może zmniejszać wydajność gry Ratchet & Clank: Rift Apart na kartach graficznych NVIDII nawet o 10%. Problemy te nie obejmują posiadaczy układów AMD Radeon.

Odkrycia dokonał niemiecki serwis ComputerBase. Z testów wynika, że usunięcie z folderu gry plików "dstorage.dll" i "dstoragecore.dll" pozwala zwiększyć średnią liczbę FPS-ów nawet o 10%. Należy zaznaczyć, że taki wynik uzyskano na karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX 4080 w 4K. Na gorszym układzie i w niższej rozdzielczości wartość ta może być inna. Można spekulować, że w Full HD różnica będzie się zacierać. 10% w 4K to jednak wciąż znacząca wartość. Mowa tutaj o wzroście ze 118,6 FPS do 129,7 FPS. Jeśli ktoś gra na monitorze o wysokim odświeżaniu ekranu i w wyższej rozdzielczości, to 10% może zrobić w skrajnym przypadku zasadniczą różnicę.

Jeszcze bardziej interesujący jest jednak wzrost parametru 1% spadków klatek na sekundę. W tym wypadku mowa bowiem o różnicy przekraczającej 26%. Przed usunięciem plików minimalna wartość FPS-ów wynosiła 85. Po wykonaniu tej czynności wzrosła do 107,4. O ile różnicy w średniej liczbie klatek na sekundę większość graczy zapewne nie odczuje, tak tutaj może być inaczej. Duże 1% spadki oznaczają bowiem często drobne przycięcia podczas rozgrywki. Jeśli ktoś używa monitora 60 Hz z włączoną synchronizacją pionową, to zapewne wzruszy tylko ramionami. W przypadku sprzętu o lepszych parametrach pracy problem może stać się jednak widoczny.

Testy przeprowadzone na Radeonie RX 7900 XTX nie zaowocowały pojawieniem się podobnych problemów. Różnica w tym przypadku sprowadzała się do 1%, co równie dobrze może być błędem pomiarowym. Co ciekawe, usunięcie plików odpowiedzialnych za technologię DirectStorage nie zaowocowało wystąpieniem jakichkolwiek błędów i praktycznie nie miało wpływu na czas ładowania rozgrywki. Jak twierdzą testerzy portalu ComputerBase, po ich usunięciu odnotowano wręcz polepszenie szybkości streamingu zasobów gry na kartach NVIDII, co jest sytuacją dosyć kuriozalną. Według dostępnych informacji, ze spadkami liczby FPS-ów, związanymi z DirectStorage, muszą mierzyć się także użytkownicy kart Intela. Najwyraźniej ta implementacja technologii jest obarczona jakimś poważnym błędem.

Źródło: ComputerBase, Tom's Hardware