Qualcomm planuje wprowadzić tańsze procesory Snapdragon X dla laptopów w cenie od 600 dolarów

W tym roku Qualcomm wprowadził kilka procesorów z serii Snapdragon X Elite oraz Snapdragon X Plus na rynek laptopów. Delikatnie mówiąc, nie zrobiły one wielkiego wrażenia. W aplikacjach natywnie wykorzystujących architekturę ARM w systemie Windows 11, wydajność była bardziej niż zadowalająca. W większości programów wyniki były jednak gorsze od konkurencyjnych rozwiązań Intela czy AMD. Firma jednak nie zamierza się poddawać i przygotowuje układy dla jeszcze tańszych laptopów.

Qualcomm nie zamierza zaprzestać ekspansji na rynku laptopów. W planach są kolejne procesory Snapdragon X, które zostaną wykorzystane w laptopach w cenach rozpoczynających się od 600 dolarów.

Obecnie Qualcomm posiada w ofercie procesory Snapdragon X Elite (12 rdzeni) oraz Snapdragon X Plus (warianty z 8 lub 10 rdzeniami). Wkrótce do oferty dołączą kolejne jednostki Snapdragon X (na razie nie potwierdzono, czy to nadal będą modele Snapdragon X Plus czy może jednostki o innej nazwie; źródła z XDA sugerują, że Qualcomm zdecyduje się po prostu na nazwę Snapdragon X bez żadnych dodatków typu Plus czy Elite), których celem będzie zapełnienie rynku tańszych notebooków w cenie rozpoczynających się od 600 dolarów.

Jako że nowe procesory mają być pozycjonowanie niżej niż 8-rdzeniowe Snapdragony X Plus, sugeruje się że będą one wyposażone w maksymalnie 6 rdzeni. Według portalu Notebookcheck, producent obecnie opracowuje trzy kolejne jednostki o oznaczeniach: X1P-24-100, X1P-39-100 oraz X1P-40-100. Jedyne co Qualcomm potwierdził to fakt, iż tańsze Snapdragony X również będą posiadały wbudowany układ NPU Hexagon o mocy 45 TOPS. Tym samym bez względu na pozostałą część specyfikacji, laptopy z takimi procesorami otrzymają certyfikat Copilot+ PC. Oprócz ulepszenia swoich procesorów dla notebooków, Qualcomm musi jednak jeszcze popracować nad udostępnianiem sterowników dla swoich podzespołów. Ostatnio bowiem w końcu zdecydowano się na wprowadzenie nowej paczki sterowników, jednak zestaw został z nieznanego powodu ograniczony tylko do urządzeń Microsoft Surface i tylko dla modeli z układami Snapdragon X Elite. W ten sposób firmie będzie raczej ciężko zachęcić konsumentów do zakupu notebooków z procesorami Snapdragon X.

