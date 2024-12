PS Plus Essential z mocną ofertą na marzec: Sifu, EA Sports F1 23, Hello Neighbour 2 i dodatek do Destiny 2

Jeżeli chodzi o początek 2024 roku, Sony zdążyło już nam zaoferować kilka bardzo ciekawych ofert dla subskrybentów najniższego produ PS Plusa. Na przykład w styczniu pojawiło się A Plague Tale: Requiem czy Evil West, dobiegający już końca miesiąc z kolei dostarczył nam niezłego souls-like'a Steelrising tudzież interesujące Rollerdrome. Ale jeżeli chodzi o stosunek jakości do różnorodności oferty, ujawniona marcowa jest jak dotąd zdecydowanie najlepsza.

PlayStation Plus Essential na marzec oferuje następujące gry: Sifu, EA Sports F1 23, Hello Neighbour 2, a także Destiny 2: The Witch Queen.

W ostatnich dniach pojawiły się już pogłoski o tym, że gra studia Sloclap dostanie się do Essentiala. Zgodnie z oczekiwaniami potwierdziły się i teraz posiadacze poprzedniej i aktualnej generacji konsol zagrają w Sifu. To znakomite beat 'em up pozwala nam wcielić się w młodego wojownika, który całe lata szkolił się, by dokonać zemsty na mordercach jego rodziny. Bardzo wymagający tytuł (szczególnie na najwyższym poziomie trudności), ale niezwykle satysfakcjonujący. Przyswajamy kolejne ataki i stajemy do walki na różnych arenach, a specjalny amulet pozwala nam odradzać się w razie zgonu. Cena jest jednak spora - każdy upadek kosztuje nas określoną liczbę lat, a liczba użyć jest ograniczona, zatem po osiągnięciu pewnego wieku umrzemy ostatecznie, co zmusi do przechodzenia poziomu od nowa. Wachlarz zdolności, masa zniszczalnych plansz i świetny koncept sprawiają, że to idealna gra dla fanów gatunku.

Ale hit twórców Absolvera to niejedyny punkt oferty. Zwolennicy gier wyścigowych otrzymają EA Sports F1 23, które może nie oferuje zbyt wiele nowości, ale to mimo wszystko jeden z porządnych odgrzewanych kotletów, z paroma ciekawymi trybami i efektowną rozgrywką. Hello Neighbor 2 zaś jest bardzo solidnie wykonaną skradanką z elementami horroru, gdzie staramy się uniknąć diabolicznych sąsiadów, przebijając się przez pomysłowo wykonane poziomy. Na deser pozostaje Destiny 2: The Witch Queen, czyli kluczowe rozszerzenie od niezwykle popularnego studia Bungie - twórców Halo. Pozwalają odkryć wiele tajemnic związanych z uniwersum gry, a także zmierzyć się ze śmiertelnymi wrogami.

