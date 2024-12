Pierwsza zapowiedź EA Sports F1 24. Nowa odsłona wyścigowej serii z ceną poszczególnych edycji i datą premiery

Cykliczne tytuły związane ze sportem mają to do siebie, że trudno jest przy każdym kolejnym roku przygotowywać jakieś innowacyjne pomysły. Dobrym przykładem jest zeszłoroczna pozycja. Zebrała ona na ogół co najmniej przyzwoite - jeżeli nie bardzo dobre - oceny, aczkolwiek próżno tam szukać zauważalnych nowości, przez co posiadacze poprzedniej odsłony mogli nawet w ogóle rozważać zakup. Electronic Arts i Codemasters nie zwalniają jednak tempa.

EA Sports F1 24 pojawi się na rynku 31 maja. Tymczasem otrzymaliśmy wstępną zapowiedź nowej części cyklu od Codemasters.

Weterani gatunku szykują na późną wiosnę już piętnastą część serii. Tym samym potwierdzają się pogłoski związane po pierwsze z datą oficjalnego ujawnienia F1 24, a po drugie - terminem premiery, podawanym przez billbil-kuna, jednego z bardziej zaufanych informatorów. Kto posiada EA Play, będzie mógł sprawdzić 10-godzinną wersję gry na trzy dni przed powszechnym wejściem na rynek, kto zaś zakupi preorder, otrzyma wtedy opcję ogrywania całości - także 28 maja. Jak to zwykle bywa, przedsprzedaż związana jest z dodatkowymi korzyściami.

The Champions Edition (PC - 419,90 zł, konsole - 469,90 zł) to cyfrowa, rozszerzona edycja, która zaoferuje m.in. dwie nowe ikony Formuły 1, 18 000 PitCoinów, a także wprowadzający zasoby do eventów singla i multiplayera F1 World Bumper Pack. EA Sport's F1 24 będzie dostępne na komputery osobiste (Steam, Epic Games Store), a także konsole Sony i Microsoftu poprzedniej i aktualnej generacji. Warto także przy tym odnotować, że posiadacze F1 21, F1 22 bądź F1 23 czasowo mogą przy preorderze uzyskać 15% zniżki. A poniżej wstępna zapowiedź, przygotowująca na bardziej zaawansowane materiały promujące grę:

Źródło: Insider Gaming