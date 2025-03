Przetarg na laptopy dla uczniów klas czwartych - 49 regionów w Polsce otrzymało oficjalną decyzję co do wybranych modeli

Kilka miesięcy temu ogłoszono w Sejmie projekt, na mocy którego uczniowie klas czwartych w nadchodzącym roku szkolnym (i kolejnych) otrzymają za darmo laptopy, mające służyć jako główna pomoc do nauki. Do przetargów wybrano modele notebooków takich firm jak ASUS, HP, Dell czy Acer. Obecnie Ministerstwo Cyfryzacji jest na etapie finalizowania przetargów, tym samym ujawniając informacje na temat tego, które modele laptopów trafią do konkretnych regionów w Polsce. Dzisiaj ogłoszono zakończenie przetargów dla łącznie 49 regionów.

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o sfinalizowaniu kolejnych przetargów na laptopy dla czwartoklasistów. Decyzję podjęto dla łącznie czterdziestu dziewięciu regionów Polski.

Wśród wybranych modeli laptopów jest pięć urządzeń: Dell Latitude 3540, ASUS ExpertBook B1 B1502CBA, HP ProBook 440 G9, Acer TravelMate P215-54 oraz Acer TravelMate P214-54. Poniżej w tabeli umieszczamy informację o tym, jakie dokładnie modele notebooków trafią do wspomnianych 49 regionów Polski. Przypominamy także, że jeden z wymienionych urządzeń - ASUS ExpertBook B1 - został już przez nas przetestowany, a w drodze są testy kolejnych modeli.

Model laptopa dla uczniów 4 klas Region Polski HP ProBook 440 G9 Chełmsko-zamojski

Sandomiersko-jędzejowski

Bytomski

Gliwicki

Jeleniogórski

Kaliski

Krośnieński

Nowosądecki

Nowotarski

Miasto Stołeczne Warszawa

Oświęcimski

Przemyski

Rzeszowski

Szczeciński

Tarnobrzeski

Tarnowski

Wrocławski ASUS ExpertBook B1 B1502CBA Chojnicki

Częstochowski

Katowicki

Koszaliński

Nyski

Miasto Poznań

Olsztyński

Warszawsko-wschodni

Włocławski Dell Latitude 3540 Miasto Łódź

Radomski

Siedlecki

Suwalski

Warszawsko-zachodni

Białostocki

Elbląski

Kielecki

Koniński

Krakowski

Lubelski

Miasto Kraków

Płocki

Sieradzki Acer TravelMate P215-54 Bydgosko-toruński

Ełcki

Gdański

Miasto Wrocław

Poznański

Trójmiejski Acer TravelMate P214-54 Legnicko-głogowski

Szczecinecko-pyrzycki

Świecki

Ministerstwo Cyfryzacji potwierdza, że w tym roku rząd dokona zakupu łącznie 394 346 laptopów o łącznej wartości ponad miliarda złotych. Otrzymają je wszyscy uczniowie klas czwartych szkół publicznych oraz niepublicznych w Polsce. W każdym z regionów wybranych został oferent proponujący najniższą cenę. W zależności od regionu, kwota zakupu wahała się od 2872,05 do 2950,77 złotych. Minister Janusz Cieszyński podkreśla, że większość uczniów powinna otrzymać laptopy jeszcze we wrześniu. Oznacza to, że w części regionów mogą być pewne opóźnienia i nie wszyscy uczniowie zdążą dostać sprzęt przed końcem pierwszego miesiąca roku szkolnego.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji