CES 2020: nowe informacje o Intel Tiger Lake-U oraz układzie DG1

W nocy odbyła się konferencja firmy Intel w Las Vegas, podczas której producent mnóstwo czasu poświęcił zagadnieniom związanym z wykorzystywaniem algorytmów sztucznej inteligencji. Nie zabrakło jednak tematów bezpośrednio powiązanych w procesorami. Jeszcze przed konferencją obiecywano zdradzenie pierwszych szczegółów na temat niskonapięciowych układów Tiger Lake-U, które zadebiutują w laptopach w tym roku. Starszy wiceprezydent firmy Intel, Gregory Bryant, rzeczywiście przedstawił nam pierwsze szczegóły dotyczące tychże jednostek. O ile nie podzielono się konkretami dotyczącymi specyfikacji CPU, o tyle jedną z ciekawszych zapowiedzi jest zintegrowanie nowego formatu Thunderbolt 4 z chipsetem owych procesorów. Ponadto, po raz pierwszy publicznie zaprezentowano demo dedykowanej karty graficznej Intel DG1, opartej o architekturę Xe.

Intel przedstawił pierwsze szczegóły dotyczące niskonapięciowych procesorów z rodziny Tiger Lake-U. Mają to być pierwsze procesory obsługujące standard Thunderbolt 4, którego wydajność przesyłu danych ma być dwukrotnie wyższa od tego co obecnie oferuje Thunderbolt 3. Ponadto przedstawiono działający prototyp dedykowanej karty graficznej Intel DG1, wykorzystującej architekturę Xe.

Ten rok zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie dla rynku ultrabooków, notebooków i urządzeń konwertowalnych. Najpierw AMD przedstawiło szczegóły APU Renoir, a niedługo później Intel zaprezentował po raz pierwszy procesor Tiger Lake-U, który wykorzystuje usprawniony proces technologiczny 10 nm++ oraz architekturę Willow Cove, będącą rozwinięciem Sunny Cove, znanych z obecnych układów Ice Lake. Oprócz zwiększonej ilości pamięci cache L2 i L3 otrzymamy także m.in. wsparcie dla PCIe 4.0 oraz zintegrowany układ graficzny Gen.12 wykorzystujący architekturę Xe - w tym wypadku mamy otrzymać nawet dwukrotny wzrost wydajności w grach w porównaniu do obecnych iGPU w procesorach Ice Lake. Gregory Bryant podczas konferencji zaprezentował procesor Tiger Lake-U wraz z niewielkich rozmiarów płytą główną, na której umieszczono wszystkie niezbędne do pracy kontrolery oraz chipset.

O ile nie zdradzono szczegółów na temat specyfikacji, o tyle jedną z najciekawszych informacji było to, że procesory Tiger Lake-U mają być pierwszymi, które w chipset będą miały wbudowany kontroler dla Thunderbolt 4. Rozwój tego standardu jest wręcz nieunikniony, zwłaszcza że nadchodzący USB 4 ma oferować przepustowość identyczną jak obecny Thunderbolt 3 (do 40 Gbps). Nowy Thunderbolt 4 ma podwoić ilość przesyłanych danych - przepustowość wzrośnie więc do 80 Gbps. Taki wzrost może przykładowo w istotny sposób zmienić postrzeganie na stacje eGPU, które będzie można zdecydowanie lepiej wykorzystać niż obecnie. Na więcej szczegółów dotyczących Thunderbolt 4 trzeba będzie poczekać do momentu pełnej prezentacji układów Tiger Lake - najbliższy termin to targi Computex w Tajpej.

Oprócz pierwszych szczegółów dotyczących procesorów Intel Tiger Lake-U, firma przedstawiła także po raz pierwszy działającą wersję dedykowanej karty Intel DG1 (Intel Discrete Graphics 1). Układ ten wykorzystuje architekturę Xe oraz przeznaczony został dla laptopów. Będzie wyposażony w 96 jednostek wykonawczych (EU), co przełoży się na 768 procesorów strumieniowych. Podczas konferencji przygotowano dość lakoniczny pokaz obecnych możliwości Intel DG1 na przykładzie gry Destiny 2. Pełna zapowiedź GPU spodziewana jest na targach Computex.

