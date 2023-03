Procesory AMD Ryzen nowej generacji na AM5 mają ukazać się jeszcze w tym roku, co potwierdza GIGABYTE

W zeszłym roku AMD wprowadziło do swojej oferty procesory Ryzen 7000, a także nową platformę AM5. O ile same układy Zen 4 nie były znacząco droższe od swoich poprzedników, tak koszt nowych płyt głównych oraz konieczność zakupu pamięci DDR5 spowodowała, że próg wejścia w nowej generacji platformę od AMD stał się wyjątkowo drogi. W tym roku zdążyły już zadebiutować tańsze układy Zen 4 o obniżonych limitach oraz najlepsze dla gier modele Ryzen 7000X3D (prócz Ryzen 7 7800X3D - ten dopiero w kwietniu pojawi się w sprzedaży). Tymczasem w sieci już pojawiły się informacje o kolejnej generacji CPU od AMD.

Według informacji od GIGABYTE, jeszcze w tym roku do sprzedaży trafią nowe procesory AMD Ryzen na AM5, będące następcami serii Ryzen 7000.

Tym razem wiadomość nie pochodzi od żadnego informatora, a od GIGABYTE. W informacji prasowej padła konkretna deklaracja, że AMD przygotowuje się do premiery nowej generacji procesorów Ryzen. Oprócz tego tajwański producent ogłosił, że debiut tychże jednostek nastąpi w tym roku a same jednostki będą przygotowane z myślą o AM5. Nowa generacja sugeruje wykorzystanie architektury Zen 5 i w pewnym stopniu ma to sens, tym bardziej że samo AMD podkreśliło w 2022 roku, że już na początku 2024 roku zostanie zaprezentowana nowa generacja APU Strix Point, które właśnie wykorzystają architekturę Zen 5.

AMD zawsze najpierw pokazuje desktopowe procesory oparte na danej architekturze, zanim wprowadzi ich mobilne odpowiedniki w formie APU z mocniejszym iGPU. Tym samym premiera pierwszych konsumenckich procesorów Zen 5 (kodowa nazwa Granite Ridge) jest jak najbardziej możliwa pod koniec tego roku. Swego czasu mówiło się, że przy wprowadzeniu Zen 5, AMD może również wprowadzić układy z dwoma typami rdzeni - mocnymi Zen 5 oraz energooszczędnymi Zen 4. Nie wiemy jednak czy plany pozostały aktualne, czy zostaną np. ograniczone wyłącznie do APU. Jeśli jednak nowa generacja Ryzen 8000 miałaby faktycznie ujrzeć światło dzienne w tym roku, to najpewniej na targach Computex AMD może już ogłosić pierwsze szczegóły na ich temat.

Źródło: VideoCardz