Procesory AMD Ryzen 9000 i Ryzen 7000 z wyższą wydajnością także na starszej wersji Windowsa 11

Procesory AMD Ryzen 9000 są lekkim rozczarowaniem. Wyniki wydajności, które udało się uzyskać testerom sprzętu wyraźnie odbiegają od zestawień, które amerykańska firma prezentowała przed premierą. Okazuje się, że winny jest brak wsparcia dla techniki branch prediction w Windowsie 11. Zmieni to duża aktualizacja 24H2, która trafi do wszystkich użytkowników systemu we wrześniu lub październiku. Okazuje się jednak, że nie trzeba czekać aż to nastąpi.

Microsoft postanowił wypuścić aktualizację poprawiającą wydajność procesorów AMD Ryzen 9000 i Ryzen 7000 także do Windowsa 11 w wersji 23H2. Dzięki temu wielu użytkowników szybciej skorzysta z jej efektów.

O nadchodzącej aktualizacji informowaliśmy już kilka dni temu. Wzrost wydajności procesorów AMD Ryzen 9000 (Zen 5) na testowej wersji Windowsa 11 24H2 wynosi w grach średnio 11%. Jest to znacząca wartość, biorąc pod uwagę to, że mówimy tutaj o poprawkach w oprogramowaniu. Warto odnotować, że w niektórych przypadkach wzrost przekracza nawet 20%. Na tym jednak nie koniec, ponieważ jest on widoczny także w przypadku procesorów AMD Ryzen 7000 (Zen 4). Wynosi tutaj mniej więcej tyle samo (średnio 10%). Możliwe jest, że zauważą go także posiadacze procesorów Zen 3. Oczywiście nie zawsze wzrost jest tak duży. W przypadku niektórych gier nie ma go wcale, ale nie powinien to być powód do narzekań ze strony użytkowników.

Choć branch prediction trafi na pewno do Windowsa 11 w wersji 24H2, to nie trzeba czekać, aż ta duża aktualizacja zadebiutuje na rynku. Microsoft postanowił przygotować port poprawki również na starszą wersję systemu, czyli 23H2. Została ona oznaczona symbolem KB5041587 i można już ją pobrać. Jest dostępna w ramach aktualizacji opcjonalnej, zatem trzeba ręcznie potwierdzić chęć jej instalacji w panelu Windows Update. Przedstawiciel AMD spodziewa się, że poprawka zaowocuje bardzo zbliżonym wzrostem wydajności, jak w przypadku 24H2. Decyzję o jej wypuszczeniu należy ocenić bardzo pozytywnie, ponieważ z pewnością jeszcze przez dłuższy czas na rynku będą dominowały komputery z systemem Windows 11 w wersji 23H2.

