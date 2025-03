Wydajność procesorów AMD Ryzen 9000 na Windows 11 będzie nieco wyższa. AMD pracuje z Microsoftem nad aktualizacją

Premiera pierwszych procesorów opartych na architekturze Zen 5 z serii AMD Ryzen 9000 miała miejsce na początku sierpnia 2024 roku. Przeprowadzone przez recenzentów testy tych i późniejszych jednostek nie spełniły oczekiwań, gdyż wyniki nie pokrywały się z zapowiadanymi wzrostami wydajności. Firma postanowiła więc wytłumaczyć się z tej sytuacji, a przy okazji potwierdziła, że wkrótce nowe układy, jak i starsze generacje, zyskają lepszą wydajność w systemie Windows 11.

AMD oficjalnie wyjaśniło, dlaczego nowe procesory z serii AMD Ryzen 9000 nie wypadły w testach u recenzentów tak dobrze, jak w przygotowanych wcześniej testach wewnętrznych. Rozbieżności mają wkrótce zniknąć.

Nowy raport od firmy AMD (link) omawia wspomnianą rozbieżność w wynikach procesorów z serii AMD Ryzen 9000. Przedsiębiorstwo informowało bowiem, że średni wzrost wydajności w grach w stosunku do starszej rodziny AMD Ryzen 7000 w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli będzie wynosił 9%. Natomiast późniejsze wyniki recenzentów pokazały, że nowości wcale nie wypadają tak dobrze. Różnice miały wynikać z tego, że firma AMD starała się w swoich testach zawrzeć zestaw gier, które w różnym stopniu obciążają procesor i układ graficzny, a przy tym podczas testów była włączona funkcja VBS (Virtualization-based Security), co również mogło wpłynąć na wydajność. Najważniejszym aspektem był jednak fakt, że nowości oparte na architekturze Zen 5 mogą korzystać z udoskonalonej techniki przewidywania rozgałęzień (ang. branch prediction), a sam kod tej funkcji został dodatkowo zoptymalizowany. Okazuje się jednak, że recenzenci - w przeciwieństwie do AMD - nie używali jej podczas wykonywania testów, co wpłynęło na końcowe wyniki w negatywny sposób.

Omawiany kod, który ma umożliwić procesorom z serii AMD Ryzen 9000 lepszą wydajność, będzie dostępny w systemie Windows 11 w wersji 24H2. Odpowiednia aktualizacja ma jednak wkrótce zostać udostępniona dla wszystkich użytkowników tego systemu. Aby skorzystać z nowych możliwości już teraz, trzeba pobrać wersję testową Windowsa 11 (kompilacja 26100) jako uczestnik programu Windows Insider. Różnica w grach oraz jednym benchmarku została ukazana na powyższej grafice (na przykładzie AMD Ryzen 9 9950X). W produkcji Far Cry 6 wzrost wydajności w rozdzielczości Full HD przy wysokich ustawieniach graficznych ma wynieść niemal 13% (dokładnie 12,96%). Co ciekawe, aktualizacja ma zapewnić także lepszą wydajność dla procesorów opartych na architekturach Zen 4 i Zen 3.

Źródło: AMD