AMD Ryzen 9000 - nowe statystyki sprzedaży procesorów Zen 5 z rodziny Granite Ridge. AMD nie wykorzystuje kłopotów Intela

Pierwsze dwa procesory AMD z rodziny Granite Ridge wkroczyły do sprzedaży 8 sierpnia 2024 roku. Obecnie z serii AMD Ryzen 9000 możemy nabyć układy AMD Ryzen 5 9600X oraz Ryzen 7 9700X, których testy pojawiły się przed ich debiutem na PurePC. Okazało się jednak, że nowości wprowadzają nieznaczny wzrost wydajności w stosunku do swoich niezbyt przystępnych cen. Z nowych statystyk wynika, że przełożyło się to ostatecznie na bardzo mierną sprzedaż tych jednostek.

Seria AMD Ryzen 9000, a tak naprawdę dwie jednostki, które wkroczyły do niej jako pierwsze (AMD Ryzen 5 9600X oraz Ryzen 7 9700X), nie sprzedają się najlepiej. W pewnym niemieckim sklepie zniknęło raptem... dziesięć sztuk.

Nowe statystyki dotyczą 32. tygodnia 2024 roku, a więc nie ukazują pełnego obrazu sytuacji, gdyż omawiane jednostki dopiero wkroczyły do sprzedaży. Dodatkowo mówimy tu tylko o niemieckim sklepie Mindfactory, choć jest on jednym z największych i najpopularniejszych w tym kraju. We wskazanym tygodniu sprzedano zaledwie dziesięć sztuk układu AMD Ryzen 5 9600X (test). W przypadku droższej odsłony AMD Ryzen 7 9700X (test) było jeszcze gorzej, albowiem w ręce klientów nie trafił żaden egzemplarz. Dla porównania w analogicznym okresie sprzedano 180 sztuk jednostki z serii AMD Ryzen 7000, a dokładniej AMD Ryzen 5 7600X.

CPU Retail Sales Week 32 (mf)

barely any Zen 5 CPUs sold



ℹ️ Units

AMD: 2855 units sold, 86.91%, ASP: 269 (+6)

Intel: 430, 13.09%, ASP: 285 (-3)



ℹ️ Revenue

AMD: 768521, 86.23%

Intel: 122756, 13.77%



ℹ️ By Socket

AM5: 2020

AM4: 835

1700: 410

1200: 20



(Added sales from 2017… pic.twitter.com/jpZq1wGCQF — TechEpiphany (@TechEpiphanyYT) August 11, 2024

Zainteresowanie nowościami od AMD jest bardzo nikłe, choć z pewnością powodem jest fakt, który został wspomniany już we wstępie: modele są oferowane w zbyt wysokich cenach, a wcale nie zapewniają dużo lepszych rezultatów od obecnych na rynku jednostek. Natomiast AMD bardzo dobrze wypada pod względem ogólnej sprzedaży procesorów, gdyż w 32. tygodniu sklep sprzedał 2855 układów tej firmy, a tylko 430 od Intela, co przekłada się odpowiednio na 86,91% i 13,09% udział w sprzedaży. Problemy tego drugiego przedsiębiorstwa skutecznie zniechęcają do zakupu i to mimo faktu, że kilka dni temu pojawił się nowy mikrokod, który ma przeciwdziałać problemom ze stabilnością układów z serii Raptor Lake i Raptor Lake Refresh (link).

Źródło: X @TechEpiphanyYT