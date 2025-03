Procesory AMD Ryzen 9000 bazujące na architekturze Zen 5 mogą zadebiutować niebawem. Poznaliśmy możliwą liczbę rdzeni

Nie znamy na razie oficjalnej daty premiery procesorów wykorzystujących mikroarchitekturę Zen 5. Dotyczy to także desktopowych jednostek AMD Ryzen 9000. Trochę światła na tę kwestię rzucono w przecieku, który ukazał się na jednym z forów internetowych. Wbrew wcześniejszym przypuszczeniom, premiera omawianych procesorów może nastąpić wcześniej niż się do tej pory spodziewano. Poznaliśmy też prawdopodobną konfigurację rdzeni.

Procesory AMD Ryzen 9000 mogą zadebiutować jeszcze lipcu bieżącego roku. Mają cechować się podobną konfiguracją rdzeni, co poprzednia generacja. Zabraknie zaś znanego z jednostek Intela podziału na dwa typy rdzeni.

Podane informacje są nieoficjalne, zatem nie należy traktować ich jako pewnika. Pochodzą jednak od użytkownika wjm47196 (forum Chiphell), który w przeszłości publikował już doniesienia dotyczące nowego sprzętu AMD. Wiele z nich znajdowało później potwierdzenie w rzeczywistości. Okazuje się, że desktopowe jednostki Zen 5 mogą mieć premierę już pod koniec lipca bieżącego roku. Ostatnie doniesienia wskazywały, że będzie to raczej sierpień, dlatego należy podejść do tej kwestii z dużą dozą ostrożności, choć nie są to terminy od siebie odległe. Uwagę zwracają też informacje dotyczące liczby rdzeni poszczególnych modeli procesorów.

Jak podaje wspomniany użytkownik, amerykańska firma planuje wypuścić na początek co najmniej cztery podstawowe modele AMD Ryzen 9000. Będą to prawdopodobnie: Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X, Ryzen 9 9900X oraz Ryzen 9 9950X. Wszystkie mają otrzymać tylko pełnoprawne rdzenie, podobnie jak w poprzednich generacjach. W przypadku pierwszego z wymienionych procesorów byłoby to sześć rdzeni Zen 5. Drugi miałby zaoferować osiem rdzeni, trzeci dwanaście, a najwyżej pozycjonowany szesnaście. Całość uzupełniona zostałaby przez zintegrowany układ graficzny bazujący na mikroarchitekturze RDNA 2. W praktyce, na rynku prawdopodobnie pojawi się więcej modeli desktopowych jednostek Zen 5 (choć niekoniecznie od razu). Na razie nie mamy jednak na ten temat żadnych informacji. Spodziewane jest, że procesory AMD Ryzen 9000 zostaną pokazane na ruszających w przyszłym tygodniu na Tajwanie targach Computex 2024.

Źródło: VideoCardz, Chiphell