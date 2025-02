Prido i9 - recenzja wideorejestratora 4K, który robi wiele by przypodobać się użytkownikom. Dobre, bo polskie?

Jak wiadomo, w zakorkowanym mieście czy na autostradzie może dojść do różnych sytuacji, a wideo przedstawiające dane zdarzenie może okazać świetnym dowodem na policji lub w sądzie, dlatego nic dziwnego, że coraz większych świadomych kierowców chce wyposażyć się w kamerę samochodową. Wybór jest jednak całkiem spory, a najważniejsze propozycje w każdym segmencie cenowym zajmowane są przez modele popularnych producentów. Czas więc sprawdzić, jak w starciu z gigantami tej branży wypadnie polska firma Prido wraz z najnowszym modelem i9, który - jak można sądzić po sugerowanej cenie i przedstawianych nam możliwościach - zdecydowanie reprezentuje segment premium.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Dotychczas produkty Prido okupowały raczej niższe półki cenowe. W ofercie znaleźć można np. bardzo podstawowy model i5 z sensorem Sony Exmor IMX323, a także średniobudżetowy wariant i7 PRO z popularną matrycą Sony STARVIS oferującą filmy w jakości 1440p. Testowany przez nas Prido i9 jest więc pierwszym produktem tej firmy, który ma rzucić wyzwanie takim modelom jak 70mai Dash Cam 4K A810 czy Mio MiVue 955W. Jak głosi strona internetowa producenta, nowy model ma zapewnić nagrywanie w rozdzielczości 4K, cztery zaawansowane tryby parkingowe, sterowanie głosowe, moduł Wi-Fi, GPS, system wsparcia kierowcy ADAS czy wygodny system montażu. Na papierze kamera prezentuje się zatem flagowo. Przyjrzyjmy się jednak całości z bliska.

Kamera Prido i9 została wyceniona na 999 zł. To nie mało, jednak biorąc pod uwagę wszystkie te funkcje i możliwości, które obiecuje nam producent, można pomyśleć, że to rozsądna kwota jak za tej klasy produkt.

Kamera samochodowa Prido i9 posiada sensor optyczny 8 MP Sony Night View 4K z przysłoną f/1.8. Urządzenie jest w stanie zagwarantować jakość nagrań o kącie widzenia 150° w rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę, aczkolwiek dla fanów dużej płynności przeznaczono tryby 60 lub 120 FPS (konieczne będzie wtedy zejście do Full HD). Do obsługi wideorejestratora służy 3-calowy dotykowy ekran. Produkt obsługuje karty pamięci o pojemności do 256 GB, posiada superkondesator zamiast klasycznego akumulatora, a także już dosyć przestarzałe gniazdo mini USB. Warto dodać, że do kamery można podłączyć dodatkową kamerę tylną T1 (należy ją dokupić osobno). Pełną specyfikację Prido i9 znajdziecie poniżej.

Prido i9 Mio MiVue 955W Wielkość ekranu 3" 2,7" Rozdzielczość nagrywania 4K@30fps / 1440p@30fps / 1080p@120fps / 1080p@60fps 4K@30fps / 1440p@60fps / 1440p@30fps HDR Sensor optyczny 8 MP Sony Night View 4K 8 MP 1/1.8’’ Przysłona f/1.8 f/2.0 Format nagrywania .MP4 (H.264) .MP4 (H.265) Kąt widzenia optyki 150° 140° Nagrywanie dźwięku Tak Tak Wbudowany GPS Tak Tak Wi-Fi Tak Tak Sensor przeciążeń Tak Tak Obsługa kart pamięci Tak, obsługiwana pojemność do 256 GB Tak, obsługiwana pojemność do 256 GB

(zalecana od 64 GB U3) Pojemność baterii nieznana (superkondensator) nieznana (superkondensator) Wymiary (mm) 54 x 101 x 34 61,5 x 102,5 x 40,3 Waga (g) 115 130 Ostrzeżenie przed fotoradarami Nie Tak Ostrzeżenie przed odcinkowym pomiarem prędkości Nie Tak Tryb parkingowy Tak, cztery tryby przy użyciu zestawu Hardware Kit Tak, pasywny lub inteligentny z użyciem SmartBox Nagrywanie zdarzeń Tak Tak Tryb zdjęć Tak, z koordynatami GPS, możliwość robienia zdjęć podczas nagrywania Tak, z koordynatami GPS, możliwość robienia zdjęć podczas nagrywania Gniazdo zasilania mini USB mini USB Inne Automatyczne uruchomienie, czujnik ruchu, funkcje asystenta kierowcy, ADAS, WDR, obsługa za pomocą oprogramowania, obsługa dodatkowej kamery T1, sterowanie głosowe Automatyczne uruchomienie, czujnik ruchu, bezterminowa aktualizacja baz fotoradarów, alert przekroczenia prędkości, obsługa za pomocą oprogramowania MiVue Pro, funkcje asystenta kierowcy, komendy głosowe (ang.) Cena 999 zł 999 zł

Omawiany wideorejestrator został wyceniony na 999 zł. To nie mało, jednak biorąc pod uwagę wszystkie te funkcje i możliwości, które obiecuje nam producent, można pomyśleć, że to rozsądna kwota jak za tej klasy produkt. Przechodząc powoli do zakończenia tej strony, wspomnę jeszcze, że nasz zestaw testowy obejmuje nie tylko Prido i9, lecz również dodatkową kamerkę tylną Prido T1 (249 zł) oraz adapter zasilania HK1 Hardware Kit (99 zł). W przypadku chęci ich nabycia trzeba będzie jednak wszystkie te akcesoria dokupić osobno.