Premiera smartfona Google Pixel 9a - układ Tensor G4, pojemna bateria i gwarancja 7 lat aktualizacji systemu

Google Pixel 9a po raz pierwszy wyciekł do sieci już kilka miesięcy temu, jednak aż do dziś musieliśmy czekać na premierę tego smarfona. Nie możemy być więc zaskoczeni jego designem - zgodnie z oczekiwaniami producentowi udało się zrównać wysepkę na aparaty z pleckami, dzięki czemu siłą rzeczy nowy model prezentuje się dosyć wyjątkowo. Abstrahując już od tego, czy jest to najładniejszy czy najbrzydszy Pixel w historii, na pewno warto zapoznać się jego ceną i specyfikacją.

Google Pixel 9a powinien zapewnić znakomite zdjęcia, długi czas pracy i wieloletni spokój w kwestii aktualizacji OS. Smartfon w wersji 128 GB kosztuje 2399 zł, natomiast wariant 256 GB wyceniono na 2849 zł.

Zgodnie z oczekiwaniami, Google Pixel 9a został oparty na autorskim procesorze Tensor G4 współpracującym z 8 GB RAM-u oraz 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej (najpewniej typu UFS 3.1). Ekran pOLED obsługuje częstotliwość odświeżania 120 Hz, ma przekątną 6,3 cala, a pokryto go warstwą ochronną Corning Gorilla Glass 3. Na pokładzie mamy 48-megapikselowy aparat główny o rozmiarze 1/2". Warto zauważyć, że ta sama jednostka trafiła na pokład niedostępnego w Polsce Pixela 9 Pro Fold. Co ważne, umożliwia ona wykonanie zdjęć makro - to zupełna nowość w Pixelu z literką "a". Do zdjęć ultraszerokokątnych posłuży tutaj aparat 13 MP f/2.2, a do selfie i wideorozmów - przednia kamerka o bardzo podobnych parametrach.

Google Pixel 9a Procesor Google Tensor G4 Pamięć RAM 8 GB Pamięć wbudowana 128 GB / 256 GB Wyświetlacz 6,3 cala Actua pOLED 60-120 Hz

jasność do 2700 nitów, HDR

2424 x 1080 px, 20:9

powłoka Corning Gorilla Glass 3 Łączność Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4, NFC, 5G Kamera przednia 13 MP f/2.2, 96,1° Kamery tylne 48 MP f/1.7, 1/2" Quad PD Dual Pixel, OIS, 82°

13 MP f/2.2, 1/3.1", 120° Akumulator 5100 mAh / 23 W + Qi 7,5 W System operacyjny Android 15 (7 lat aktualizacji OS) Wymiary i waga 154,7 x 73,3 x 8,9 mm

186 g Wersje kolorystyczne Obsidian, Porcelain, Iris, Peony Inne IP68, USB-C 3.2, głośniki stereo, czytnik linii optyczny Cena 8+128 GB - 2399 zł

8+256 GB - 2849 zł

Urządzenie wyróżnia się także dosyć pojemną baterią 5100 mAh z obsługą ładowania bezprzewodowego. Należy wyróżnić również obudowę z certyfikatem IP68 czy system Android 15 z gwarancją aż 7 lat aktualizacji OS. Pixel 9a w wersji 128 GB został wyceniony na 2399 zł, natomiast wariant 256 GB kosztuje 2849 zł. Tanio więc nie jest. Prawdę mówiąc, nowy model może mieć problem z przebiciem się na rynku szczególnie w obliczu znacznie bardziej zaawansowanego Pixela 8 Pro dostępnego w Polsce już za ok. 2300 zł. Omawiany smartfon powinien trafić do sprzedaży dopiero w kwietniu. Nim opuścicie niniejszą witrynę, zapraszamy jeszcze na następną stronę newsa, gdzie zobaczycie nasze świeże zdjęcia Pixela 9a w różnych wariantach kolorystycznych, prosto z siedziby Google.

Źródło: Google