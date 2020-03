GDC 2020 odwołane. Konferencja może odbyć się w innym terminie

Stało się to, co było do przewidzenia. Kolejne, po Mobile World Congress (MWC), znaczące branżowe wydarzenie planowane na ten rok zostało odwołane z powodu nagromadzenia się rezygnacji znaczących firm, takich jak Microsoft, Sony, Epic Games czy Electronic Arts. Mowa o Game Developers Conference (GDC) w San Francisco, które zostało minionej nocy oficjalnie anulowane przez organizatorów. Postanowili podjąć tę trudną decyzję po konsultacjach ze swoimi partnerami, prelegentami, wystawcami i społecznością. Rzecz jasna, prawdziwa przyczyna dotyczy rosnących obaw związanych z koronawirusem (COVID-19). Jest jednak szansa, że konferencja odbędzie się w późniejszym terminie. Więcej szczegółów na ten temat poznamy w nadchodzących tygodniach.

Ledwie wczoraj pisaliśmy o rezygnacjach Microsoftu, Unity czy CD Projekt RED z zaplanowanego na 16-20 marca technologicznego wydarzenia, a jeszcze krótko przed oficjalnym ogłoszeniem organizatorów GDC 2020 dołączyły do nich także Amazon i Activision Blizzard. Nic dziwnego, że byli oni zmuszeni do odwołania konferencji. Wierzą jednak, że uda się zorganizować tegoroczną edycję GDC latem, ale to jeszcze nic pewnego. Aby zrealizować ten cel, w najbliższych tygodniach zostaną podjęte wspólnie z partnerami biznesowymi odpowiednie kroki. Poinformowano również, że zarejestrowanym osobom zostaną zwrócone koszty biletów. Na osłodę niektóre firmy, takie jak Microsoft i Epic Games, zamierzają transmitować na żywo przynajmniej część z planowanych paneli i sesji deweloperskich.

Nie da się ukryć, że z powodu zagrożenia koronawirusem obrywa się branży technologicznej, a odwołania takich wydarzeń, jak MWC i GDC, mogą być dopiero początkiem. Organizatorzy Computex Taipei na razie uspokajają i twierdzą, że 40. edycja odbędzie się w ustalonym terminie (2-6 czerwca), ale to może się zmienić. Na czerwiec szykowane są także targi E3 w Los Angeles i w tym przypadku wszystkie działania podejmowane są zgodnie z planem, ale sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez stowarzyszenie ESA (ang. Entertainment Software Association). Bezpieczeństwo i zdrowie ludzi jest ważniejsze, więc przynajmniej część kolejnych wydarzeń skupiających dziesiątki tysięcy ludzi (lub więcej) z całego świata może być w tym roku odwołana.

