Poznaliśmy ceny za wafle krzemowe u TSMC w litografii N3 - wzrost ceny względem wafli w N5 sięga 25 procent

Kilka tygodni temu, chwilę po prezentacji pierwszych kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000, CEO firmy Jensen Huang w rozmowie z dziennikarzami potwierdził, że wyprodukowanie coraz to nowszych układów graficznych w niższych litografiach będzie przedsięwzięciem coraz droższym. Widać to już po układach Ada Lovelace, wykorzystujących niestandardową wersję procesu TSMC N5, nazywaną tutaj 4N. Tymczasem w sieci pojawiły się informacje na temat kosztów wafli krzemowych, wyprodukowanych w procesie TSMC N3.

Poznaliśmy cenę pojedynczego wafla krzemowego wyprodukowanego w fabrykach TSMC z wykorzystaniem litografii N3. Cena wynosi 20 tysięcy dolarów, co jest kwotą o 25% wyższą w porównaniu do cen wafli krzemowych wyprodukowanych w procesie TSMC N5.

Mówiąc krótko - jest drogo. Według raportu opublikowanego przez Digitimes Asia, koszt jednego wafla krzemowego wytworzonego w procesie technologicznym TSMC N3 wyniesie przynajmniej 20 tysięcy dolarów (a może być jeszcze drożej), co jest wzrostem o 25% w porównaniu do kosztu produkcji wafla krzemowego w litografii TSMC N5 (16 tysięcy dolarów). Już od dłuższego czasu w sieci pojawiały się informacje, że produkcja w zaawansowanej litografii 3 nm będzie naprawdę droga. Przypominamy, że w procesie TSMC N3 mają powstać m.in. przyszłoroczne chipy Apple A17 Bionic dla iPhone'ów 15 Pro, układy graficzne tGPU dla procesorów Intel Arrow Lake czy też przyszłe procesory AMD Ryzen, oparte na mikroarchitekturze Zen 5. Przy obecnych cenach wafli krzemowych powinniśmy spodziewać się dalszych wzrostów cen za układy produkowane w fabrykach TSMC.

Wysokie ceny w dużej mierze są związane z faktem, iż TSMC od dłuższego czasu ma dominującą pozycję w branży produkcji półprzewodników i układów w coraz to bardziej zaawansowanych litografiach. Sporo firm decyduje się na wybór tajwańskiego przedsiębiorstwa (ostatnio NVIDIA wróciła do TSMC, gdzie produkowane są zarówno profesjonalne układy Hopper H100 jak również konsumenckie układy Ada Lovelace; poprzednia generacja Ampere za wyjątkiem GA100 wytwarzana była w fabrykach Samsunga), co z kolei tylko umacnia pozycję TSMC w branży. Obecnie układy w litografii TSMC N3 będą produkowane na Tajwanie, a w przyszłości produkcja przeniesie się również do USA (jednak nie wcześniej niż na przełomie 2024 oraz 2025 roku).

Źródło: WCCFTech, DigiTimes Asia