NVIDIA oraz AMD rzekomo chcą zmniejszyć liczbę zarezerwowanych wafli krzemowych w fabrykach TSMC

Obecnie największym klientem TSMC jest Apple, u których produkowane są zarówno smartfonowe chipy dla iPhone'ów jak również bardziej rozbudowane procesory ARM, tworzone z myślą o komputerach Mac czy niektórych tabletach iPad. Ważnym klientem jest również AMD, a w najbliższym czasie do grona dołączy także NVIDIA. Według najnowszego raportu Digitimes, zarówno AMD jak i NVIDIA chcą zrewidować swoje zamówienia na wafle krzemowe.

Według raportu Digitimes, NVIDIA oraz AMD chcą zmniejszyć liczbę zarezerwowanych wafli krzemowych w fabrykach TSMC. Co jest powodem takich decyzji firm opracowujących m.in. układy graficzne?

Jak wykazuje raport Digitimes (azjatycka wersja dokumentu przetłumaczona została przez użytkownika Twittera RetiredEngineer), głównymi powodami takiej sytuacji ma być spadek zainteresowania podzespołami komputerowymi. W dużej mierze jest to związane z nasyceniem rynku po pandemii COVID-19, a także z nieustannie szalejącą inflacją. W przypadku AMD, mowa o redukcji liczby zarezerwowanych wafli krzemowych o około 20 tysięcy w okresie czwartego kwartału tego roku oraz pierwszego kwartału 2023 roku. Warto podkreślić, że mowa o rezerwacji wafli, które miały służyć do produkcji układów w litografiach TSMC N7 oraz N6. Zmiany nie mają dotyczyć wafli zarezerwowanych dla 5 nm procesu, a więc tych które posłużą m.in. do produkcji procesorów Ryzen 7000, nowych układów EPYC czy flagowych grafik RDNA 3.

W przypadku NVIDII dochodzi także kwestia sytuacji, jaka obecnie panuje na rynku kart graficznych. Rynek kryptowalut ponownie przechodzi załamanie, a górnicy masowo wyprzedają używane karty graficzne. W sklepach następuje systematyczna obniżka cen, przez co NVIDIA obawia się, że nie będzie odpowiednio dużego zainteresowania nową generacją, jeśli na rynku będzie dostępnych mnóstwo kart GeForce RTX 3000 w obniżonych cenach. Popyt na układy GeForce RTX 4000 może być dużo niższy niż NVIDIA pierwotnie się spodziewała, co może wpłynąć na dostępność nowej generacji, przynajmniej w okresie pierwszych kilku miesięcy od momentu ich oficjalnego wprowadzenia do oferty. Pewne problemy mają również pojawić się w firmie Apple. Digitimes sugeruje bowiem, że masowa produkcja modeli iPhone 14 już się rozpoczęła, jednak szacunki dotyczące początkowej sprzedaży, która miała sięgnąć 90 milionów sztuk, zostały zredukowane już o 10 procent.

Źródło: Digitimes, VideoCardz, Twitter @RetiredEngineer