PowerColor Radeon RX 6500 XT ITX - jedna z najmniejszych i najtańszych kart graficznych AMD RDNA 2

AMD Radeon RX 6500 XT to najnowszy i zarazem najtańszy układ oparty na architekturze RDNA 2. Niestety, przy jego debiucie nie zabrakło kontrowersji. Mimo, że producent ustalił jego cenę sugerowaną na poziomie 199 dolarów, to jednak szybko okazało się, że partnerzy Czerwonych jak gdyby nigdy nic oferują ten model w cenie ponad 50% wyższej. Jest jednak szansa, że niektóre mniej zaawansowane wersje niereferencyjne będą sprzedawane znacznie taniej. Mamy już nawet pierwszego kandydata - to układ PowerColor Radeon RX 6500 XT ITX, który zwyczajnie nie wygląda jak droga gamingowa karta graficzna, a i jego specyfikacja wcale nie wygląda groźnie. Czas przyjrzeć się szczegółom.

PowerColor Radeon RX 6500 XT ITX powinien spodobać się nie tylko posiadaczom małych obudów, ale również fanom klasycznego designu. Zważając na okoliczności układ powinien kosztować więcej niż 199 dolarów, to jednak liczymy na to, że i tak będzie to jeden z tańszych Radeonów RX 6500 XT na rynku.

PowerColor Radeon RX 6500 XT ITX to model oparty na 6-nanometrowym rdzeniu Navi 24 współpracującym z 4 GB pamięci GDDR6 (18 Gbps). Taktowania karty nie zostały jeszcze ujawnione, jednak biorąc pod uwagę bardzo zachowawczą konstrukcję chłodzenia można zakładać, że zegary pozostaną na standardowym poziomie. Skoro już przy chłodzeniu jesteśmy, ma ono długość 165 mm i wyposażone zostało w pojedynczy wentylator o średnicy 90 mm. Warto zwrócić uwagę na obecność złącza zasilającego 6-pin, mimo, że domyślnie powinno być gniazdo 8-pin.

Najnowsza konstrukcja powinna spodobać się nie tylko posiadaczom małych obudów, ale również fanom klasycznego designu - karta graficzna ma bardzo prostą obudowę bez żadnego podświetlenia LED RGB. Na śledziu znajdziemy po jednym złączu HDMI i DisplayPort. Producent nie ujawnił jeszcze ceny jednostki. Mimo, że - zważając na okoliczności - powinna kosztować więcej niż 199 dolarów, to jednak liczymy na to, że i tak będzie to jeden z tańszych Radeonów RX 6500 XT na rynku.

Źródło: VideoCardz