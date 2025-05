Po 10 latach Windows Subsystem for Linux stał się open source. Microsoft publikuje kod na GitHub

Na Build 2025 Microsoft otwiera nowe horyzonty dla programistów, łącząc światy Windows i Linuksa w innowacyjny sposób. Najnowszy krok firmy to szansa na współpracę społeczności w rozwijaniu istotnego narzędzia dla deweloperów. Czy to początek nowej ery w pracy z hybrydowymi środowiskami? Przybliżamy znaczenie tej zmiany i zachęcamy do refleksji nad tym, jak otwartość może wpłynąć na przyszłość tworzenia oprogramowania.

Otwarcie WSL na licencji MIT to kamień milowy, który pozwala społeczności współtworzyć przyszłość integracji Linuksa z Windows.

Na konferencji Microsoft Build 2025, która odbyła się 19 maja 2025 roku, Satya Nadella ogłosił, że Windows Subsystem for Linux (WSL), uruchomiony po raz pierwszy w 2016 roku, staje się projektem open source. Kod źródłowy WSL, obejmujący jądro Linuksa i komponenty userland (warstwy systemu operacyjnego, w której działają aplikacje i narzędzia użytkownika, w przeciwieństwie do przestrzeni jądra, która zarządza podstawowymi funkcjami systemu, takimi jak zarządzanie pamięcią, procesami czy sprzętem), został opublikowany na GitHub pod licencją MIT. Umożliwia to deweloperom pobieranie, budowanie, modyfikowanie i zgłaszanie ulepszeń. Decyzja ta jest odpowiedzią na długoletnie prośby społeczności, która chciała większej transparentności i możliwości dostosowania WSL do specyficznych potrzeb. WSL (Podsystem Windows dla systemu Linux) pozwala na uruchamianie środowiska systemu Linux na maszynie z systemem Windows bez konieczności oddzielnej maszyny wirtualnej lub podwójnego rozruchu. pozwala na niemal natywne uruchamianie dystrybucji Linuksa, takich jak Ubuntu czy Debian, w środowisku Windows bez potrzeby korzystania z maszyn wirtualnych. To czyni go nieocenionym narzędziem dla programistów, administratorów systemów i entuzjastów open source.

Microsoft podkreśla, że otwarcie kodu, z wyjątkiem kilku komponentów specyficznych dla Windows, takich jak sterowniki DirectX, ma na celu przyspieszenie innowacji i poprawę kompatybilności z narzędziami Linuksa. Społeczność już zaczęła eksplorować kod, zgłaszając pierwsze propozycje optymalizacji, np. lepszego zarządzania pamięcią w środowiskach o dużej liczbie kontenerów. Otwartoźródłowy WSL otwiera przed użytkownikami nowe możliwości, ale rodzi też pytania o przyszłość tego projektu. Dla polskich deweloperów, którzy coraz częściej pracują w hybrydowych środowiskach, oznacza to szansę na dostosowanie podsystemu Windows dla systemu Linux do lokalnych potrzeb, np. optymalizację dla specyficznych frameworków czy integrację z narzędziami DevOps. Jednak sukces projektu zależeć będzie od aktywności społeczności – czy deweloperzy podejmą wyzwanie i zaczną aktywnie współtworzyć kod, czy może Microsoft będzie musiał nadal prowadzić rozwój? Warto również rozważyć, jak otwartoźródłowy WSL wpłynie na konkurencję z innymi platformami, takimi jak natywne środowiska Linuksa czy macOS, które również przyciągają programistów. Czytelników zachęcamy do zastanowienia się, jakie modyfikacje WSL mogłyby ułatwić ich codzienną pracę – może lepsze wsparcie dla GUI aplikacji Linuksa lub optymalizacja wydajności w środowiskach chmurowych? Dyskusja o tym, jak wykorzystać potencjał open-source WSL, jest otwarta.

