Płyty główne MSI z chipsetem Intel Z790 otrzymały BIOS w wersji beta, pozwalający na obsługę do 256 GB pamięci RAM DDR5

Ilość dostępnej pamięci RAM dla zwykłego użytkownika komputera PC wzrosła dwukrotnie w ciągu ostatnich kilku lat. Obecnie, standardem dla komputerów gamingowych są zestawy 2x16 GB lub nawet 2x24 GB. Na rynku dostępne są także pojedyncze moduły RAM o pojemności 32 GB, 48 GB i 64 GB. Ci, którzy potrzebują wykorzystać aż 4 kości o największej pojemności, mogli dotychczas napotkać na pewne problemy, które MSI postanowiło rozwiązać nową aktualizacją BIOS-ów.

Oficjalna obsługa pamięci RAM DDR5 dla większości płyt głównych z chipsetami Intel Z790 obejmowała dotychczas 192 GB. Jednak istniała możliwość uruchomienia na nich zestawów 4x64 GB, co jednak wymagało od użytkownika wyłączenia funkcji: Above 4G, Resizable BAR i remapping. Z najnowszą aktualizacją BIOS-ów w wersji beta, ograniczenia te zostają zniesione, a oficjalna ilość obsługiwanej pamięci wzrosła do 256 GB. To na pewno ucieszy wszystkich tych, którzy potrzebują większych ilości pamięci operacyjnej.

Na chwilę obecną nie mamy informacji na temat maksymalnych transferów, jakie można uzyskać przy połączeniu aż czterech modułów 64 GB. Niemniej jednak warto zauważyć, że dla osób potrzebujących takiej ilości pamięci RAM, priorytetem jest zazwyczaj jej ilość, a niekoniecznie prędkość. Poniżej przedstawiamy listę płyt głównych tajwańskiego producenta, które otrzymały wspomnianą aktualizację:

MSI rolls out BIOS for Intel 700/600 mobos, with RAM capacity support up to 256GB. As per a friend in the industry, before this, it needs to disable Above 4G/Resizable BAR/remapping to support 256GB on Intel systems. MSI has fixed this. No need to disable Above 4G/Resizable Bar. pic.twitter.com/8m8En1ZxUo