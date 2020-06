Plotka: nowa specyfikacja i GeForce RTX 3090 zamiast RTX 3080 Ti

W ostatnich tygodniach plotki na temat nadchodzących kart graficznych NVIDIA GeForce z rodziny Ampere przybierają na sile, a co za tym idzie - do ich premiery musi być bliżej niż dalej. GeForce RTX 3080 zaczął pozować na zdjęciach i renderach, mogliśmy przyjrzeć się również nowemu chłodzeniu, a także poznaliśmy pierwsze szczegóły na temat przewidywanej specyfikacji. Zaznaczamy, że to wciąż nieoficjalne informacje i nie jest inaczej w przypadku najnowszych wieści. Według nich GeForce RTX 3090, który miał być według ostatnich pogłosek odpowiednikiem układu Titan RTX, może zastąpić GeForce RTX 3080 Ti i oferować - również wbrew niedawnym przebąkiwaniom - o połowę mniej VRAM. Ujawniona specyfikacja pokrywa się z innymi przeciekami i uzupełnia je o informacje na temat przepustowości pamięci.

Zgodnie z tym, co przekazał wcześniej zwykle dobrze poinformowany Igor Wallossek z niemieckiego serwisu Igor’s Lab, NVIDIA szykuje trzy karty graficzne oparte na różnych wariantach rdzenia Ampere GA102, wykonanego w 7-nanometrowej litografii. Jak donosi Twitter KatCorgi, Zieloni mogą mieć w planach Titana RTX drugiej generacji. Miałby opierać się na układzie graficznym GA102-400-A1 z 5376 rdzeniami CUDA oraz mógłby pochwalić się 24 GB VRAM-u z przepustowością pamięci 17Gb/s. Z kolei RTX 3090 może zastąpić RTX 3080 Ti i zostanie wyposażony w rdzeń GA102-300-A1 z 5248 procesorami strumieniowymi i „tylko” 12 GB pamięci VRAM, które będą działać z szybkością 21 Gb/s. Najbardziej „przycięty” układ z wymienionych kart graficznych otrzyma GeForce RTX 3080 (GA102-200-Kx-A1z 4352 rdzeniami CUDA). Dysponowałby on 10 GB VRAM-u, a więc tylko o 2GB więcej niż w przypadku RTX-a 2080, z przepustowością pamięci na poziomie 19 Gb/s.

Wszystkie karty miałyby być wyposażone w pamięci GDDR6X, chociaż KatKorgi tego akurat nie ujawnił i ten wariant GDDR6 nie został nawet jeszcze oficjalnie potwierdzony. Doniesienia te pokrywają się jednak z tym, co pisał wcześniej na swoim Twitterze kopite7kimi, który prawidłowo przewidział specyfikację układu A100 na długo przed oficjalną prezentacją. Niemniej jednak do nazewnictwa kart i ich specyfikacji należy podchodzić z dużym dystansem i nie muszą one znaleźć pokrycia w rzeczywistości. Według przewidywań do oficjalnej zapowiedzi konsumenckich kart NVIDIA GeForce z serii Ampere może dojść pod koniec sierpnia (w tym samym miesiącu ma ruszyć masowa produkcja) albo we wrześniu 2020 roku. Sklepowa premiera pierwszych GPU z nowej generacji odbyłaby się kilka tygodni później.

Źródło: Videocardz, Twitter