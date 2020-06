NVIDIA GeForce RTX 3080 z rdzeniem Ampere GA102 i GDDR6X

W weekend w internecie pojawiły się zdjęcia rzekomo prezentujące kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080 - na bazie tych zdjęć zaprojektowano pierwsze, nieoficjalne rendery tego jak może wyglądać nadchodzący układ NVIDII bazujący na architekturze Ampere. To co najbardziej zwraca uwagę to nietypowe chłodzenie oraz nieregularny kształt płytki PCB z trójkątnym wcięciem z jednej strony. Oczywiście nie mamy pewności, czy rzeczony projekt jest autentyczny, jednak według portalu Igor's Lab, NVIDIA rozpoczęła bardzo szybko wewnętrzne dochodzenie, która ma ustalić kto był odpowiedzialny za weekendowy wyciek. Według doniesień, obecnie sprawdzane są dwie firmy zajmujące się produkcją wersji Founders Edition - Foxconn oraz BYD (Build Your Dreams). O tym, że sam projekt może być bardzo świeży ma świadczyć także to, że nawet menadżerowie ds. sprzedaży w firmie NVIDIA nie wiedzieli nic o wyglądzie karty GeForce RTX 3080.

Według nowych informacji, pochodzących od portalu Igor's Lab, karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3080 może bazować na przyciętym rdzeniu Ampere GA102. To samo dotyczy także m.in. GeForce RTX 3080 Ti.

Według nowych informacji, do jakich dotarła redakcja Igor's Lab, NVIDIA planuje przynajmniej trzy karty graficzne wykorzystujące płytkę PCB PG132 oraz rdzeń graficzny Ampere GA102. Oczywiście każda z tych kart będzie miała inny wariant GPU, który będzie mniej lub bardziej przycięty. W kontekście układu NVIDIA GeForce RTX 3080 mówi się, że także ta karta wykorzysta wspomniany rdzeń GA102 z 10 GB pamięci VRAM typu GDDR6X na 320-bitowej magistrali. Jest to wzrost o 25% w kontekście samej pojemności pamięci, a wykorzystanie większego rdzenia graficznego ma jeszcze bardziej wpłynąć na zwiększenie wydajności w stosunku do obecnych kart NVIDIA GeForce RTX 2080 (SUPER).



Wizualizacja projektu układu chłodzenia karty GeForce RTX 3080 na podstawie udostępnionych zdjęć i renderów (Reddit).

Jeśli rzeczywiście NVIDIA planuje wydać kartę GeForce RTX 3080 z rdzeniem Ampere GA102, wówczas spodziewamy się także znaczącego zwiększenia współczynnika TDP w porównaniu do poprzedników i to pomimo wykorzystania 7 nm procesu technologicznego TSMC. Według Igor's Lab, układ ten może mieć określony współczynnik na poziomie 320 W. W przypadku większego GeForce RTX 3080 Ti także TDP wynosiłoby 320 W, a same karty stałyby bardzo blisko siebie. Coraz częściej także mówi się o przemianowaniu kolejnego TITANA na GeForce RTX 3090, który miałby być absolutnym topem w tej generacji, wykorzystując m.in. 24 GB pamięci GDDR6X na 384-bitowej magistrali, przy zachowaniu TDP na poziomie 350 W.



Domniemana specyfikacja trzech układów GPU NVIDIA opartych na płytce PG132 oraz rdzeniu graficznym Ampere GA102 (Igor's Lab).

