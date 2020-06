NVIDIA GeForce RTX 3080 z wysokim TDP i nietypowym PCB?

Wszystko wskazuje na to, że nadchodząca generacja kart graficznych GeForce RTX 3000 może być naprawdę rewolucyjna. Nie chodzi tutaj tylko o wyższą wydajność, ale sam projekt układu - jak widzieliśmy na dotychczasowych przeciekach, producent ma zamiar zastosować nietypowy projekt chłodzenia wykorzystujący wentylatory znajdujące się po przeciwnych stronach karty. Jak się jednak teraz okazuje, rozwiązanie to nie jest tylko wynikiem zwykłej fantazji inżynierów NVIDII. Jak donosi serwis Coreteks, nowe karty GeForce RTX 3080, jak również RTX 3090, mają posiadać dwustronną płytę PCB - na jeden stronie ma znaleźć się rdzeń GPU, a po drugiej... koprocesor od ray-tracingu.

Premiera kart może nastąpić już we wrześniu tego roku. Trzeba się jednak przygotować na spory pobór energii flagowych konstrukcji - całkowity pobór energii topowego GeForce'a (TGP) może wynieść nawet 350 W.

Trzeba przyznać, że takie rozwiązanie wyjaśnia zastosowanie tak nietypowego systemu chłodzenia. Wspomniany koprocesor ma być pomocniczy dla głównego rdzenia i będzie on odpowiedzialny za wsparcie obliczeń śledzenia promieni. Wcześniej (w serii RTX 2000) był on zintegrowany z całością, ale najwidoczniej teraz producent postanowił go odseparować. Co by nie mówić, taki układ zapewne zajmowałby dużo przestrzeni i dodatkowo powodowałby dużo problemów dla głównego rdzenia Ampere - byłby on wtedy nie tylko przesadnie skomplikowany i wytwarzał dużo ciepła, lecz również byłaby wtedy większa możliwość, że taki chip okazałby się wadliwy w okresie produkcyjnym.

Warto jeszcze wspomnieć, że ostateczne chłodzenie kart RTX 3000 może się różnić od prezentowanego w tym newsie - NVIDIA ma zanadrzu jeszcze nawet dwa inne projekty, które są równolegle badane pod kątem efektywności. Niemniej jednak można chyba bezpiecznie stwierdzić, że przy takiej budowie laminatu trudno będzie zastosować coś innego. Ostateczna decyzja co do systemu chłodzenia ma zapaść w lipcu podczas testu projektu. To oznacza, że premiera kart może nastąpić już we wrześniu tego roku, choć to jeszcze niepotwierdzona data. Trzeba się jednak przygotować na spory pobór energii flagowych konstrukcji - całkowity pobór energii topowego GeForce'a (TGP) może wynieść nawet 350 W.

