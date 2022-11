Pimax Portal - uniwersalny, zaawansowany handheld 4K do VR-u i mobilnego grania. Wyjątkowo ciekawe urządzenie

Na Kickstarterze wystartowała właśnie bardzo interesująca kampania. Dotyczy ona multifunkcjonalnego urządzenia Pimax Portal, które producent nazwał 'pierwszym na świecie systemem rozrywki w Metaverse'. Nie należy jednak przesadnie sugerować się (odstręczających wielu) hasłem Metaverse. Handheld ma mianowicie o wiele więcej funkcji, niż tylko VR-owe. Przygotowano go na Androidzie, a dodatkowo współpracuje z zewnętrzną konstrukcją AMD Mini Station. Może więc sporo zarówno w gamingu mobilnym, jak i klasycznym.

Wygląda na to, że Pimax Portal wraz z akcesoriami będzie w stanie zastąpić nam wiele innych urządzeń jak Nintendo Switch, Steam Deck, Xbox Kinect czy nawet gogle Meta Quest 2.

Pimax Portal to, jak twierdzi producent, urządzenie VR trzeciej generacji, przygotowane dla szerokiej gamy klientów. I rzeczywiście - swą funkcjonalnością może sprawić, że zastąpi nam nawet kilka urządzeń. Twórcy podczas pracy przy sprzęcie bazowali na 7-letnim doświadczeniu z ich szalenie konkurencyjnym HMD, jakim jest Pimax VR. Dzięki temu udało się stworzyć handheld, który zaoferuje 4 funkcje - posłuży jako przenośny system do gier mobilnych (Android, granie w chmurze), system VR (po podłączeniu do gogli Portal View), przenośny system komputerowy (po podłączeniu pod AMD Mini Station bądź pod PC) oraz jako centrum rozrywki, np. w naszym salonie (po podpięciu pod TV dzięki dedykowanej stacji ładującej).

Urządzenie robi też wrażenie jeśli chodzi o specyfikację. Znajdziemy tu chociażby 5,5-calowy ekran QLED HDR o odświeżaniu 144 Hz, który dodatkowo oferuję zabawę w VR, wspierając technologię ASW, która obniża opóźnienia do poziomu poniżej 20 ms. Rozdzielczość też nie zawodzi - po podpięciu zestawu do TV (dzięki dedykowanej stacji dokującej) możemy wybrać mianowicie "rozdziałkę" 4K (3840 x 2160 px). Sercem urządzenia jest procesor Snapdragon Qualcomm XR2, zaś jeśli zechcemy grać w typowo pecetowe gry, z pomocą przyjdzie nam stacja zewnętrzna (AMD Mini Station). Gry z PC możemy też po prostu streamować na konsolkę dzięki Pimax Airlink lub przez HDMI. Prawda, że multifunkcjonalny sprzęt?

Co ciekawe, do urządzenia dołączone zostaną dwa wymienne zestawy soczewek pod VR. Jeden zaoferuje 100-stopniowe FOV, drugi zaś 60-stopniowe. Pierwszy nada się więc do gier, a drugi na przykład do oglądania filmów w podróży. W handheldzie zainstalowano też system zaawansowanych trackerów, dzięki czemu urządzenie zaoferuje AR, zaś podłączone pod TV zaoferuje funkcjonalność podobną do xboksowego Kinecta. Wśród szczegółów technicznych znajdziemy także informacje o obsłudze 5G, Bluetooth 5.1, WiFi 6.0E czy WiGig 60 GHz (Intel Wireless Gigabit). Ta ostatnia opcja to domena Pimax XL - dodatkowego ekranu, który powiększa Portal do 8,8 cali, a także rozszerza pojemność akumulatora.

Jak widać Pimax Portal to naprawdę ciekawe urządzenie. Urządzenie-kombajn, którego osobiście wyczekuję z wielką niecierpliwością. Kampania na Kickstarterze ruszyła chwilę temu, ale cel (900 tysięcy złotych) już został osiągnięty. Handheld powinien pojawić się w pierwszych sklepach już w styczniu 2023 roku. Sam handheld (Pimax Portal) ma kosztować ok. 399 dolarów (wersja 8+128 GB z ekranem LCD) lub 649 dolarów (wersja 8+256 GB z ekranem QLED). Do zestawu z goglami (Portal View) trzeba będzie zaś dopłacić mniej więcej 150 dolarów. O sprzęcie można by jeszcze pisać i pisać, ale najlepiej jeśli sami zapoznacie się z jego szczegółami na wspomnianej już, kickstarterowej stronie (klik).

Źródło: Pimax