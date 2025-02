Photoshop dla smartfonów Apple iPhone za darmo. Pełna funkcjonalność ukryta za ścianą subskrypcji

Najpopularniejsza aplikacja do edytowania grafiki od firmy Adobe, czyli Photoshop, doczekała się swojej oficjalnej wersji na smartfony i tablety od przedsiębiorstwa Apple. Nowość jest udostępniona za darmo w App Store, natomiast nie ze wszystkich funkcji można skorzystać bez opłat. Aby uzyskać do nich dostęp trzeba być bieżącym subskrybentem jednego z planów lub też zdecydować się na nowy, specjalnie przygotowany na tę okazję abonament Photoshop Mobile & Web.

Autor: Eyestetix Studio (Unsplash)

Firma zaznacza, że nowa aplikacja od Adobe nie ma zastąpić pełnoprawnej komputerowej edycji, a być dobrą opcją dla mobilnych twórców, którzy być może nie mieli jeszcze możliwości zapoznać się z programem Photoshop. Mimo to zaoferuje ona szereg opcji, takich jak szybkie usuwanie obiektów, czy też wypełnienie generatywne. Zarazem ogłoszono, że internetowa wersja aplikacji została ulepszona. Aby wykorzystać potencjał obu rozwiązań trzeba - jak już wspomniano wcześniej - zdecydować się na wykupienie subskrypcji Photoshop Mobile & Web lub też być obecnym abonentem jednego z planów. Co ciekawe, wersja na tablety Apple iPad ma 'ten sam kod podstawowy, co desktopowa odsłona'. Ważnym aspektem z pewnością jest obsługa plików w formacie PSD.

Darmowa odsłona zapewni nam dostęp do podstawowych narzędzi, kilku opcji wykorzystujących model Adobe Firefly (wypełnienie i rozszerzenie generatywne) oraz do biblioteki obrazów Adobe Stock. Z kolei po wykupieniu subskrypcji będziemy mogli liczyć na płynne przejście pomiędzy aplikacją mobilną a ulepszoną odsłoną internetową (synchronizacja plików), a także skorzystamy z pozostałych możliwości "AI", czy też opcji usuwania niechcianych obiektów. Z listą bezpłatnych i darmowych funkcji, a także pełnym omówieniem nowości, możemy się zapoznać TUTAJ. Jeśli chodzi o wersję na Androida, to ma być ona dostępna 'później w 2025 roku'.

Cena Photoshop na iPada (miesięcznie) 47,99 zł Photoshop Mobile & Web (rocznie) 389,99 zł Adobe Design Mobile (miesięcznie) 72,99 zł Adobe Design Mobile (rocznie) 729,99 zł

Źródło: The Verge, Adobe, Miniaturka mobilna: Rubaitul Azad