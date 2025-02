Generator wideo od Adobe już dostępny dla każdego - choć nie do końca za darmo. Firma wprowadza przy tym tłumacza filmów

Firma Adobe dość szybko zaadaptowała się do nowych warunków na rynku i zaczęła integrować swoje usługi z tzw. sztuczną inteligencją. Z wielu wprowadzanych nowości można skorzystać poprzez internetową usługę Firefly - mowa o generowaniu obrazów z opisów tekstowych, wypełnieniu i rozszerzaniu generatywnym, czy też efektach tekstowych. Teraz w zakres możliwości tej platformy wchodzi także generowanie oraz tłumaczenie materiałów wideo (i audio).

Platforma Adobe Firefly umożliwia każdemu tworzenie materiałów wideo, a nawet tłumaczenie ich. Nowości wypróbujemy za darmo, ale całkiem szybko będziemy musieli zdecydować się na opłacanie jednej z nowych subskrypcji.

Pod koniec 2024 roku wybrani użytkownicy platformy Adobe Firefly otrzymali dostęp do nowego modelu wideo (Firefly Video). Dzięki niemu mogli tworzyć krótkie materiały (5 sekund) z opisów tekstowych. Teraz ta możliwość została udostępniona wszystkim chętnym. Wystarczy przejść do omawianej usługi internetowej (TUTAJ) i wybrać odpowiednią zakładkę - Tekst na film lub Obraz na film. Aktualnie dostępne są dwie proporcje: 16:9 lub 9:16. Rozdzielczość generowanego wideo to 1920 x 1080 pikseli, z kolei wartość FPS wynosi 24. Oprócz opisu możemy wybrać grafikę (lub grafiki), która będzie przedstawiać pierwszą lub ostatnią klatkę. Dodatkowo całkiem łatwo ustalimy ruch kamery, rozmiar ujęcia, a także jego kąt. Czas trwania wideo to nadal 5 sekund, a przy tym bezpłatne są tylko dwie pierwsze generacje - później musimy zdecydować się na opłacanie jednego z nowych planów subskrypcyjnych: Adobe Firefly Standard lub Adobe Firefly Pro (z czasem pojawi się także Adobe Firefly Premium).

Kolejną nowością na platformie Firefly jest możliwość przekształcania scen z obiektami 3D w obrazy (widoczne poniżej). Adobe wprowadziło także sposobność tłumaczenia filmów i audio (długość materiału: od 5 sekund do 10 minut), choć na ten moment wsparcie jest tylko dla 20 języków, wśród których nie ma polskiego. Ważnym aspektem całości, który Adobe dość mocno podkreśla, jest fakt, że rozwiązania tej firmy szkolą się tylko i wyłącznie na materiałach, co do których ma ona odpowiednie prawa (lub te wygasły). Ponadto modele AI nie będą szkoliły się na tworzonych przez nas treściach. Z przykładami wideo oraz pełnym komunikatem od Adobe zapoznamy się pod tym adresem.

Źródło: Adobe