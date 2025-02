Patriot Viper Elite 5 - topowe pamięci RAM DDR5 ze sporymi możliwościami personalizacji oraz pojemnością do 96 GB

Amerykańskie przedsiębiorstwo Patriot Memory na początku tego roku podczas targów CES zapowiedziało nowe, bardzo wydajne kości pamięci DDR5 o nazwie Viper Elite 5. Do ich oficjalnej prezentacji przyszło więc nam trochę poczekać. Firma wprowadzi omawiane moduły jeszcze w tym miesiącu (lipiec 2023 roku). Decydując się na zakup, możemy liczyć na dosłownie topową wydajność, która będzie szła w parze ze sporą pojemnością kości.

Patriot Viper Elite 5 to najnowsza propozycja wydajnych modułów pamięci RAM od czołowego producenta. Spotkamy się z wysokimi częstotliwościami taktowania oraz pojemnością rzędu 96 GB.

Nadchodzące moduły pamięci mogą się poszczycić efektywną częstotliwością taktowania, która wynosi 7000 MHz. Maksymalna konfiguracja może nam zapewnić nawet 96 GB pamięci DDR5. Możliwości personalizacji umożliwią nam ulokowane na górze panele, które posiadają wbudowane podświetlenie RGB (sterowanie przy pomocy aplikacji Viper RGB Sync App). Pod nimi znajdziemy aluminiową osłonę termiczną o białym, matowym kolorze. Moduły mają także odblokowane układy scalone PMIC (zarządzanie zasilaniem), a w dodatku możemy skorzystać z profili służących do OC, takich jak Intel XMP 3.0 i AMD EXPO. Pod względem przetaktowywania nie powinniśmy mieć więc większych problemów.

Pamięci są wyposażone także w system kodowania korekcyjnego (ECC), który jak sama nazwa wskazuje, ma za zadanie korygować błędy i zapewnić w ten sposób integralność danych. Jeśli nie jesteśmy fanami wspomnianego podświetlenia RGB, to ucieszy nas fakt, że Patriot wprowadzi do sprzedaży moduły, które są pozbawione tego elementu. Na rynek trafią cztery warianty, choć producent podał tylko numery seryjne pamięci wraz z ich sugerowanymi cenami. Po pierwszych cyfrach (zaraz po PVER5) możemy jednak wywnioskować, z jaką pojemnością i typem mamy do czynienia. Poniżej tabelka z kwotami poszczególnych zestawów.

PVER532G62C42KW PVER532G70C38KW PVER548G60C42KW PVER564G62C42KW Kwota 574 zł 697 zł 920 zł 1076 zł

Źródło: Patriot