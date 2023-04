Paranormal Hunter - VR-owy survival horror do zabawy w co-opie z datą wczesnego dostępu. Będziemy wypędzać demony

W goglach wirtualnej rzeczywistości można robić wiele rzeczy, ale chyba nic nie smakuje aż tak dobrze, jak VR-owe horrory. Świetnie się więc składa, ponieważ na horyzoncie pojawił się kolejny aspirujący survival horror pt. Paranormal Hunter. Kolejną dobrą wiadomością jest to, że gra będzie wspierała gogle VR opcjonalnie, stąd będzie można zagrać także klasycznie na komputerze. Właśnie podano datę Early Access gry i przypada ona na 22 maja 2023.

Na horyzoncie pojawił się ciekawy survival horror pt. Paranormal Hunter. To pierwszoosobowa produkcja przygotowana także pod gogle VR, w której można bawić się w co-opie do 4 osób.

W roku 2008 pojawiła się gra taka jak The Lost Crown: A Ghosthunting Adventure, która choć nie zdobyła szerokiej publiczności, to mnie osobiście zapadła w pamięci na długie lata. W grze tej wcielaliśmy się w Nigela, który posługując się zaawansowanymi technikami używanymi przez prawdziwych badaczy zjawisk paranormalnych, rozpoczyna poszukiwania starożytnego skarbu. O produkcji tej wspominam nie bez powodu, ponieważ Paranormal Hunter krąży wokół tej samej tematyki - wokół nawiązywania kontaktów z istotami z innych wymiarów.

W przypadku Paranormal Hunter będzie jednak dużo bardziej immersyjnie. Mamy bowiem do czynienia z tytułem FPP. A jeśli nie czujemy się na tyle odważni, aby stanąć oko w oko z zaświatami w pojedynkę, to dobra informacja jest taka, że możemy to zrobić z przyjaciółmi w co-opie do 4 osób. Do zabawy zachęca najnowszy trailer (poniżej), a ja dodam już tylko, że produkcja pojawi się na platformie Steam w cenie 10 dolarów, a wspierać będzie gogle VR takie jak Oculus / Meta, HTC Vive czy Valve Index.

Źródło: EALoGAMES